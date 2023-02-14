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陸委會：港澳客赴台自由行 2月20日開放申請

特派記者賴錦宏、記者陳政錄／台北14日電
陸委會14日上午將舉行記者會，說明開放港澳居民來台自由行事宜。圖為觀光客到台北一○一旅遊。（本報資料照片）
陸委會14日上午將舉行記者會，說明開放港澳居民來台自由行事宜。圖為觀光客到台北一○一旅遊。（本報資料照片）

關於港澳居民自由行，陸委會今日上午說明開放港澳居民來台自由行相關事宜。陸委會副主委梁文傑宣布，自本月20日開始，港澳居民可網路申請臨時停留許可或是事先到內政部移民署境外人士線上申辦系統，雲端申請停留入出境證。

在海基會人事就位之即，兩岸都釋出「春暖花開」微妙和緩訊息，陸委會說明開放港澳居民來台自由行事宜，與此同時，中國大陸國台辦昨晚也表態，願意與台灣有關方面共同努力，為恢復台灣農漁產品輸陸提供幫助。

海基會今日下午舉行臨時董監事會，選出前總統府祕書長李大維出任董事長，並處理新任副董事長兼祕書長邱垂正的任命案，宣告陳內閣海陸人事全部就定位。

對於台灣將宣布開放港澳民眾來台自由行，大陸文旅部官員透露，已了解台灣方面的態度。大陸方面認為，「這可以視為一種善意，但是，這本來就應該要開放的，不開放損失較大的是台灣自己」。

目前港澳民眾只能以探親、探病、就學、商務、宗教活動等名義申請來台。去年11月已開放香港民眾得以「團體觀光」方式來台，每團人數為五人以上40人以下，可在台停留15天。

對於台灣期望大陸方面陸客、陸生來台能開放，大陸官員指出，台灣迄今對台灣民眾赴大陸的旅遊限團令還未取消，怎麼要求大陸先放開？

不過，針對台灣農漁產品輸陸問題，中共政治局常委王滬寧日前與國民黨副主席夏立言會面之時，三度交代國台辦主任宋濤，「他們（台灣農漁民）提的要求，你們一定要落實」。

國台辦昨晚做出最新的回應。國台辦發言人朱鳳蓮表示，多年來，大陸秉持「兩岸一家親」的理念，採取措施緩解台灣農漁產品豐產滯銷的困難、協助拓展大陸市場，台灣基層民眾獲得了實實在在的好處。

夏立言 雲端 觀光

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