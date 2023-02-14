打擊大陸盜砂 扣船卻成燙手山芋

一艘大陸抽砂船日前被海巡署追捕，為脫罪當場在海上卸砂。（記者陳弘逸／翻攝）

大陸抽砂船屢傳越界違法抽砂，海巡署2020年到去年底共驅離 4880艘次盜砂船，查扣六艘船隻，已賣出四艘。其中被扣的陸籍抽砂船「豐溢9969號」及運砂船「長鑫36號」，判刑定讞到順利拍賣 ，碼頭碇泊、養護等衍生費用，累計超過500萬元。學者認為盜砂船「每扣一艘都是燙手山芋」，政府應正視處置船舶問題。

對岸曾大舉越界違法抽砂，引起生態及軍事危機，海巡署以強力驅離嚇阻，近三年並查扣六艘船舶，還曾在臉書 哏圖寫下「你敢抽，我就賣」、「船賣不出去就擊敗」等標語。

但實際上，海巡單位查扣抽砂船，每天要編排人力巡邏、戒護，停泊期間如遇大雨、颱風，還要擔心船體進水受損，需用抽水機定時抽水防止生鏽。

除維修管理，抽砂船噸位大，吃水深，可供停泊船席有限，泊靠費用也很嚇人，拍賣前海巡署要先墊支，拍賣後再由得標者支付。

澎湖地檢署查扣陸籍抽砂船「豐溢9969號」及運砂船「長鑫36號」，在港內停泊近二年，歷經六次拍賣才順利拍出，據查這兩艘船查扣當下，是連船帶砂一同回港，海砂本身參雜海水鹹分，對船體造成嚴重侵蝕，船況不佳成為難以拍賣原因之一。

橋頭地檢署2020年6月查扣陸籍「海5679號」，扣船當下船上仍裝有500公噸海砂，如何處置也是絞盡腦汁。

高雄科技大學航運技術系教授黃振邦說，國內抽砂船主要用於碼頭興建、離岸風電等工程，船體及機具規格及設計較講究，對岸越界船舶多半相對老舊，經濟價值不高，查扣不僅占用停泊空間，還需定期維護保養，靜待冗長審理程序，社會成本高。

時間一久殘值更低，機具在海上不動容易生鏽，甚至淪為廢鐵，若要拆解，還要負擔更高成本，形同變相懲罰政府及百姓。另外，船上遺留海砂也很棘手，任意傾倒也造成汙染生態海域，成為燙手山芋。