小三通重啟 有助兩岸互釋善意

陸委會委外研究報告指出，小三通的恢復有助兩岸互釋善意。圖為金門小三通航線隨著國境開放後陸續復航。(記者余承翰／攝影)

陸委會委外研究報告指出，小三通之恢復，除了有方便往來、經濟意義外，更有兩岸互釋善意，形成緩衝空間，幫助台灣取得兩岸情勢發展話語權與自主性的新意義。

上述陸委會委外研究報告題為「疫後兩岸小三通的發展及因應建議」，由財團法人中華跨域管理教育基金會執行，研究時間為去年5至11月，方法包括文獻分析、問卷調查、焦點座談和專家座談等。

近期對外發布的報告摘要指出，金馬民意顯示，疫情 仍是影響民眾是否支持重新開放小三通的最大因素，開放初期人數管控、核酸陰性證明報告都是必要的；當時的民意認為，只要新冠肺炎疫情舒緩、疫苗施打覆蓋率較高時，即是開放小三通的時機點。

同時，雖憂心大陸可能利用各種交流，作為政經施壓工具，或對陸貿易依賴過高，但大多數金馬民眾認為，事關民生經濟問題應優先處理，且若與大陸交流愈密切，金馬發生戰爭可能性就愈低。另一方面，即使往來密切，陸方惠台措施也無法輕易收買民心，民眾對中華民國 自由民主憲政體制的支持也不會改變。

報告還提到，中共 20大後，愈加確立中共總書記習近平專權，加上俄烏戰爭發展，美國愈加警惕中共威脅，未來台灣可能深陷中美兩強衝突，面對中國大陸日益升高武力威脅。

報告指出，小三通的恢復除了方便往來台商及兩岸旅客，促進離島經濟的原始意義外，更有兩岸互釋善意，形成緩衝空間，幫助台灣取得兩岸情勢發展話語權與自主性的新意義。

報告指出，若由「兩岸和緩，加強戰略縱深」角度出發，小三通有向大陸釋出善意和緩緊張局勢之意涵。