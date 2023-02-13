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黑白集／台灣鬧藥荒 說明兩岸交流硬道理

黑白集
台灣基層鬧藥荒，蔡政府不是反應遲頓，就是束手無策，台灣醫療被推回以物易物的摩登原始時代。(本報資料照片)
台灣基層鬧藥荒，蔡政府不是反應遲頓，就是束手無策，台灣醫療被推回以物易物的摩登原始時代。(本報資料照片)

聯合報獨家報導基層藥局缺藥，抗生素、制酸劑、退燒藥都缺貨，藥師忙著調度藥物，甚至必須「以藥易藥」自力救濟。而且不只西藥缺貨，許多中藥材和科學中藥也缺貨，中醫師同樣只能互相支援調貨。基層中西藥齊缺，政府不是反應遲頓，就是束手無策，台灣醫療被推回以物易物的摩登原始時代。

中西藥同時告急，原因各有不同，但除因疫情解封、疾患增加外，主要還是與原物料和藥材短缺有關。尤其中國大陸掌握了全球絕大多數的原料藥供應，台灣中藥材更幾乎都來自對岸，而大陸疫情發展也讓自身藥物需求量大增，加上貨運交通受阻，都加劇了台灣的中西藥荒。

然而，去年大陸全面解封，疫情瞬間大爆發，民眾搶購退燒藥，蔡政府不但冷眼旁觀，還冷言奚落。尤其金馬民眾及兩岸台商呼籲重啟小三通時，當時的行政院長蘇貞昌竟以恐讓大陸民眾來台搶藥造成防疫破口為由拒絕；衛福部長薛瑞元更說，不一定是回來才會增加藥物需求，現在也能開始搜刮藥物寄過去。

蔡政府官員罔顧人道、操弄反中，卻沒看到原料藥和中藥材都主要來自中國大陸。蔡英文總統後來談話才表示願意對大陸疫情提供協助，雖是空話居多，但總算釋出善意。事實上，兩岸交流，互通有無，共同尋求和平繁榮發展，才是硬道理。

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