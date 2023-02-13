黑白集／台灣鬧藥荒 說明兩岸交流硬道理

台灣基層鬧藥荒，蔡政府不是反應遲頓，就是束手無策，台灣醫療被推回以物易物的摩登原始時代。(本報資料照片)

聯合報獨家報導基層藥局缺藥，抗生素、制酸劑、退燒藥都缺貨，藥師忙著調度藥物，甚至必須「以藥易藥」自力救濟。而且不只西藥缺貨，許多中藥材和科學中藥也缺貨，中醫師同樣只能互相支援調貨。基層中西藥齊缺，政府不是反應遲頓，就是束手無策，台灣醫療被推回以物易物的摩登原始時代。

中西藥同時告急，原因各有不同，但除因疫情 解封、疾患增加外，主要還是與原物料和藥材短缺有關。尤其中國大陸掌握了全球絕大多數的原料藥供應，台灣中藥材更幾乎都來自對岸，而大陸疫情發展也讓自身藥物需求量大增，加上貨運交通受阻，都加劇了台灣的中西藥荒。

然而，去年大陸全面解封，疫情瞬間大爆發，民眾搶購退燒藥，蔡政府不但冷眼旁觀，還冷言奚落。尤其金馬民眾及兩岸台商呼籲重啟小三通時，當時的行政院長蘇貞昌竟以恐讓大陸民眾來台搶藥造成防疫 破口為由拒絕；衛福部長薛瑞元更說，不一定是回來才會增加藥物需求，現在也能開始搜刮藥物寄過去。

蔡政府官員罔顧人道、操弄反中，卻沒看到原料藥和中藥材都主要來自中國大陸。蔡英文 總統後來談話才表示願意對大陸疫情提供協助，雖是空話居多，但總算釋出善意。事實上，兩岸交流，互通有無，共同尋求和平繁榮發展，才是硬道理。