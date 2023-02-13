張亞中上凱道 反布雷要和平

上百民眾12日參加「愛台灣、反布雷」活動，呼籲政府不要讓台灣變成地雷島。(記者許正宏／攝影)

美國國務院 去年批准的對台軍售，包含「火山布雷系統」，引發民間擔憂台灣變成「地雷島」。孫文學校總校長張亞中昨天出席在總統府前的凱達格蘭大道上舉辦的反布雷活動表示，他反布雷，也反兵役延長，這是一群不希望孩子上戰場的媽媽們發起的活動，希望台灣不要發生戰爭，希望能夠獲得社會支持。

昨天這場「愛台灣、反布雷」活動，現場有13個團體、上百名民眾參加，他們高舉「要和平、要安定、要平安」的布條，不少媽媽們呼籲政府不要讓台灣變地雷島，不要讓他們的孩子上戰場。新黨主席吳成典、民眾黨前立委蔡壁如皆出席。

張亞中表示，布雷牽涉到台灣整個戰略政策及思想的改變，包括兵役延長至一年，不管是布雷還是延長兵役，都是把台灣當成是一個必要戰場，一般的媽媽們是很受不了的。

張亞中表示，台灣能夠登陸及布雷的區域有限，布雷地點早已讓對方知道得一清二楚，這種戰略換來的是更密集的飛彈轟炸，這種防守型策略只會換來台灣更慘烈的傷害與犧牲；目前戰略完全依據美方設定的戰略目標為導向，目的是希望利用台灣來消耗中國大陸。

陸軍司令部昨天重申，戰時運用「火山布雷系統」，可有效反制共軍 兩棲快速登陸，並結合國軍縝密之兵、火力，於敵登陸突破口及預想機動路線等，迅速實施「有限、機動及精準」布雷，非廣區域布設、且可有效防敵武力進犯，為因應嚴峻敵情威脅，保障家園財產安全的必要手段。