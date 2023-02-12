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綠委：夏立言配合北京大外宣 國民黨要給台灣人交代

記者林銘翰╱台北12日電
國民黨副主席夏立言(左)日前啟程訪陸，他在進入管制區前揮手與採訪媒體道別。(本報資料照片)
國民黨副主席夏立言(左)日前啟程訪陸，他在進入管制區前揮手與採訪媒體道別。(本報資料照片)

國民黨副主席夏立言率團訪中，民進黨立委陳亭妃今天表示，國民黨配合北京做大外宣，夏立言的最終目的就是要讓北京說嘴、把所有的責任推給民進黨政府，她對此覺得非常惡質，國民黨應該要給台灣人民一個交代。

夏立言日前率團訪陸，在北京期間分別會見中共中央政治局常委王滬寧、新任國台辦主任宋濤及北京市委書記尹力，國政基金會資深顧問趙春山前天接受訪問時指出，宋濤向國民黨訪團表達歡迎綠營人士到訪大陸，「只要認同『九二共識』與反台獨」。

陳亭妃今天受訪時說，她百思不得其解，國民黨為何要配合北京做大外宣的動作，她認為夏立言訪中的最終目的，就是要讓北京說嘴、讓北京把所有的責任都推給民進黨政府。

陳亭妃表示，台灣本來就是一個主權獨立的國家，「我們有自己的護照，我們有自己的總統，我們有自己的制度，請問為什麼我們要放棄台獨？」

陳亭妃還說，全世界都看到台灣的國防和團結的力量，所以台灣要如何放棄台獨，而且中共總書記習近平對於「九二共識」有了新的解讀，就是所謂的「一個中國，台灣方案」，國民黨要去認同一中或者統一，這不是台灣共識，更不是台灣人民所要的。

陳亭妃表示，夏立言的所有動作就是在配合北京做大外宣，企圖把所有的責任全部壓在民進黨政府身上，這些就是國民黨真正的目的，「我們覺得非常可惡」，國民黨應該要給台灣人民一個交代。

北京 國民黨 夏立言

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