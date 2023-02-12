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陸星雲弔唁團受阻 蔣萬安：應持開放態度

記者徐如宜／高雄12日電
台北市長蔣萬安12日到佛光山悼祭星雲大師。(圖：佛光山提供)
台北市長蔣萬安12日到佛光山悼祭星雲大師。(圖：佛光山提供)

台北市長蔣萬安今天到高雄佛光山悼祭星雲大師，感念大師一生奉獻社會、國家及世界，推行「人間佛教」。關於中國大陸弔唁代表團取消來台，引起社會一些對立的看法，蔣表示，「我們應該抱持開放的態度」。

蔣萬安日前已到台北道場弔唁星雲大師，今天到高雄佛光山大師法體真身靈前上香祭拜。佛光山住持心保和尚、國際佛光會署理會長慈容法師、都監院長慧傳法師接待陪同。

蔣萬安說，大師推行的「做好事、說好話、存好心」，讓佛法親近眾生，很令人感動。大師更有宏觀的國際視野，主張「思想要國際化」、「學習要現代化」，還說過「做事擔當要有勇敢心，和人相處要有恭敬心」。大師的智慧和開示讓他很受用，不管是做人做事或是服務市民都要落實。

佛光山表示，故總統蔣經國先生於佛光山開山初期，曾經四次造訪，並於1978年在大悲殿和星雲大師共同留下歷史畫面。

到佛光山悼祭星雲的信眾來自世界各地，媒體詢問卻少見中國大陸信徒，此議題也引起關切與對立。蔣萬安說，當然希望基於人道，各界都可以來表達哀悼，希望這樣的心意不分任何國界，大家都應該可以前來，這是宗教的事情，過去師父的精神一直在全世界各地都深受信眾們感念，應該抱持開放的態度。

星雲大師畢生倡導和平，媒體詢問蔣對和平這兩個字的看法？蔣萬安表示，都應該秉持大師的精神，持續追求和平，這是全世界的普世價值。

台北市長蔣萬安12日到佛光山悼祭星雲大師。(圖：佛光山提供)
台北市長蔣萬安12日到佛光山悼祭星雲大師。(圖：佛光山提供)
故總統蔣經國曾4度到訪佛光山，圖為1978年參觀大悲殿。(圖：佛光山提供)
故總統蔣經國曾4度到訪佛光山，圖為1978年參觀大悲殿。(圖：佛光山提供)

星雲大師 蔣經國

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