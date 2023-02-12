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阻陸弔唁團 政治考量失算 錯失官方交流

記者 廖士鋒、林則宏
星雲法師5日圓寂，擇於13日上午9時舉行圓寂頌讚典禮。（中通社）
星雲法師5日圓寂，擇於13日上午9時舉行圓寂頌讚典禮。（中通社）

星雲法師留給人間最後的慈悲，或許就是以其圓寂讚頌典禮，試圖為兩岸重新搭起一座接觸的橋梁，無奈世人沒有足夠的智慧，辜負了大師的悲願。

中國大陸原有意派38人官方弔唁團赴台，陸委會卻以維安為由，要求國台辦必須跟陸委會聯繫，導致大陸官方弔唁團最終無法成行。但陸委會的說法站得住腳嗎？

若真是考量「尾隨抗議」等維安因素，主管機關內政部在收到申請後，即可要求其所轄警政署進行相關部署。若真有大陸高層官員隨行，甚至可由國安局統籌協調維安事宜。況且，台灣民眾對於兩岸關係即便有再多不同的看法，真有人會在大師圓寂讚頌典禮上鬧場？

蔡政府究竟是對綠營執政的高雄、台南警方維安能力信心不足？抑或是對台灣人民的素養沒有信心？

大陸官員弔唁團赴台受阻，說白了還是政治考量。陸委會顯然是希望利用這次機會，營造出即使沒有北京當局設下的政治前提，兩岸還是可以重啟官方溝通協商的假象，但卻反而失去陸方官員訪台接觸機會，最後可說失算了。

星雲法師圓寂讚頌典禮明日就將舉行，若真感念大師一生恩德，兩岸當下都該先停止所有惡言相向。2023癸卯兔年，星雲法師送給大眾祝福法語是「仁和安康 富樂吉祥」。兩岸當權者若真是以人民為念，何妨就以實現兩岸民眾的仁和安康、富樂吉祥，作為下一步共同努力的目標。

星雲法師 北京 內政部

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