黑白集／願與北京對話？ 蔡政府言行不一

陸委會副主委梁文傑日前受訪表示，台灣跟大陸之間存在「方方面面的交流跟經貿的需要」，引來質疑。(本報資料照片)

新任陸委會副主委梁文傑過去堅決抗中，如今改稱兩岸存在「方方面面的交流跟經貿的需要」；梁文傑解釋說，「就是角色的不同」。不過，從星雲大師 辭世，陸委會「循例」封殺大陸官方弔唁團看，梁文傑的角色認知有些錯誤。

梁文傑擔任台北市議員時堅持共機擾台就應停辦雙城論壇，與其妻立委林楚茵大批抖音、小紅書「認知作戰」，堪稱是綠營扛舉抗中大旗的衝鋒夫妻。

梁文傑接任陸委會副主委，據稱是蔡英文 總統和新閣揆陳建仁討論後，希望強化兩岸政策及論述能力，培養下階段的兩岸事務人才。而梁文傑換了屁股馬上換腦袋，藏起抗中牌，高掛交流旗，雙標切換自如。還有人期待，這是蔡英文表示願與北京 對話後，釋放兩岸關係即將春暖花開的訊息。

看來是外界想太多了，梁文傑也想錯了。蔡英文要的人，可能不是因應兩岸「方方面面的交流跟經貿的需要」，而是至少要能扮演好阻撓大陸官方弔唁團的角色。行政院副院長鄭文燦只一句「按慣例與默契處理」，如何擋得往國台辦對蔡政府「罔顧人道主義」的批評？

在美中關係緊張、兩岸和平可能陪葬之際，任何融冰機會都不應磋跎；尤其在兩岸同具影響力的星雲大師圓寂讚頌場合，不也屬於重要的「方方面面的交流」？但蔡政府言行不一，梁文傑會不習慣嗎？