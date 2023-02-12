我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉洩5500萬用戶個資 醫療App「GoodRx」遭罰150萬元

無證移民買擔保 動輒要價上萬元…恐成待「詐」羔羊

黑白集／願與北京對話？ 蔡政府言行不一

黑白集
陸委會副主委梁文傑日前受訪表示，台灣跟大陸之間存在「方方面面的交流跟經貿的需要」，引來質疑。(本報資料照片)
陸委會副主委梁文傑日前受訪表示，台灣跟大陸之間存在「方方面面的交流跟經貿的需要」，引來質疑。(本報資料照片)

新任陸委會副主委梁文傑過去堅決抗中，如今改稱兩岸存在「方方面面的交流跟經貿的需要」；梁文傑解釋說，「就是角色的不同」。不過，從星雲大師辭世，陸委會「循例」封殺大陸官方弔唁團看，梁文傑的角色認知有些錯誤。

梁文傑擔任台北市議員時堅持共機擾台就應停辦雙城論壇，與其妻立委林楚茵大批抖音、小紅書「認知作戰」，堪稱是綠營扛舉抗中大旗的衝鋒夫妻。

梁文傑接任陸委會副主委，據稱是蔡英文總統和新閣揆陳建仁討論後，希望強化兩岸政策及論述能力，培養下階段的兩岸事務人才。而梁文傑換了屁股馬上換腦袋，藏起抗中牌，高掛交流旗，雙標切換自如。還有人期待，這是蔡英文表示願與北京對話後，釋放兩岸關係即將春暖花開的訊息。

看來是外界想太多了，梁文傑也想錯了。蔡英文要的人，可能不是因應兩岸「方方面面的交流跟經貿的需要」，而是至少要能扮演好阻撓大陸官方弔唁團的角色。行政院副院長鄭文燦只一句「按慣例與默契處理」，如何擋得往國台辦對蔡政府「罔顧人道主義」的批評？

在美中關係緊張、兩岸和平可能陪葬之際，任何融冰機會都不應磋跎；尤其在兩岸同具影響力的星雲大師圓寂讚頌場合，不也屬於重要的「方方面面的交流」？但蔡政府言行不一，梁文傑會不習慣嗎？

蔡英文 星雲大師 北京

上一則

照顧殺人擬修法免入獄 掀道德論戰

下一則

阻陸弔唁團 政治考量失算 錯失官方交流

延伸閱讀

資安院揭牌 蔡英文宣示資安即國安 在野酸個資早裸奔

資安院揭牌 蔡英文宣示資安即國安 在野酸個資早裸奔
梁文傑換位就換腦 才喊停辦兩岸論壇 當官改口交流

梁文傑換位就換腦 才喊停辦兩岸論壇 當官改口交流
敬悼星雲大師圓寂

敬悼星雲大師圓寂
中國前宗教局長欲赴台弔唁星雲大師 台陸委會：未許可

中國前宗教局長欲赴台弔唁星雲大師 台陸委會：未許可

熱門新聞

星雲大師法體真身5日封龕，由傳燈樓移至雲居樓圓寂頌讚會場。(記者王昭月／攝影 )

星雲大師法體封龕 身後採「坐缸」圓寂

2023-02-06 00:13
曾馨瑩曬老公郭台銘與孩子游泳的照片。(取材自Instagram)

郭台銘一家加州度假 妻曝光比佛利山7550萬元豪宅

2023-02-04 21:47
佛光山開山宗長星雲法師圓寂。本報系資料照片

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

2023-02-05 16:53
佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲大師台灣時間5日下午安詳離世，享耆壽97歲，弟子們陪在身旁。圖／本報系資料照

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

2023-02-05 09:38
佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師離世，享耆壽97歲。本報系資料照

星雲大師回佛光山圓寂 不願影響社會資源 醫療長年自費

2023-02-05 12:13
一張僧人在加油站加油的照片引發關注。(取自Andy老爹@臉書)

穿僧衣替名車加油 網驚呼「要入佛門先踩油門」

2023-02-06 16:41

超人氣

更多 >
盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬

盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬
衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關

衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關
紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫

紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫
加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落

加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落
CNN：氣球事件習近平知情與否 都暴露嚴重問題

CNN：氣球事件習近平知情與否 都暴露嚴重問題