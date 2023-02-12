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強化交流 北京將首辦兩岸文化峰會

特派記者賴錦宏／北京12日電
北京市委書記尹力曾任福建省委書記，對涉台事務十分熟悉。(本報資料照片)
北京市委書記尹力曾任福建省委書記，對涉台事務十分熟悉。(本報資料照片)

中國國民黨副主席夏立言10日下午於北京飯店會見北京市委書記尹力，尹力表示，今年北京將舉辦首屆兩岸中華文化峰會，不斷加強文化領域交流，進一步落細落實各項惠台政策，積極為台灣同胞赴京投資興業、求學創業創造良好環境，支持更多台胞參與北京建設發展。

據北京日報報導，尹力對夏立言率團來訪表示歡迎，並介紹北京市經濟社會發展和推動京台交流合作情況。他說，近年來，北京對台交流合作持續深化，堅持舉辦京台科技論壇，聚焦高新技術產業和高端服務業等，不斷加強經濟領域交流合作；開展兩岸青年峰會、高雄─北京特色周等活動，今年還將舉辦首屆兩岸中華文化峰會，不斷加強文化領域交流，積極營造「兩岸一家親」的友好氛圍。

尹力說，兩岸同胞同根同源、同文同種，是命運與共的骨肉兄弟，是血濃於水的一家人。

尹力表示，希望夏立言和各位朋友一道，堅持「九二共識」，共同推動兩岸交流對話，為增進兩岸同胞福祉、促進兩岸關係和平發展發揮更加積極的作用。北京將不斷拓展與台灣在教育、科技、產業、文化等領域的交流合作。

夏立言則表示，兩岸同屬中華民族，有共同的文化和淵源，將在堅持「九二共識」、反對「台獨」基礎上，進一步增進兩岸人民權益福祉、推動兩岸關係和平發展。京台合作空間廣闊，願與北京市攜手在經貿、科技、文化等領域持續溝通、加強合作，拉近兩岸民眾的心理距離，實現繁榮發展。

國民黨資深顧問趙春山則表示，尹力剛從福建省委書記調任，在福建任內對涉台事務十分熟悉，談及對台交流很有創見。尹力是莫斯科大學的公共衛生醫學博士，又曾在美國哈佛大學當過兩年的訪問學者，所以在和趙春山交談時，雙方曾用俄語和英語交談。

北京 夏立言 國民黨

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