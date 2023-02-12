新聞評論／兩岸交流逢其時 難道民進黨選擇戰爭？

美中關係趨緩，兩岸領導人也釋出善意，難道民進黨不希望兩岸和平而希望開戰？(本報資料照片)

蔡英文總統新年談話才說戰爭不是選項，兩岸應對話與合作；2月與大陸台商春節聯誼時又重申願和北京對話。但近日國民黨副主席夏立言 赴大陸訪問，不意外地又遭到民進黨 火力全開批評，扣帽抹紅。這到底是民進黨忘了蔡總統不要戰爭要對話的宣示，或者蔡英文的宣示根本只是欺騙人民、糊弄中共 、應付美國的話術？

夏立言在大陸的行程，除了會見各地台商外，最受矚目的是與新任國台辦主任宋濤、中共政治局常委王滬寧的會面。老實說，除了王滬寧那句「台獨與和平水火不容」會讓民進黨深覺刺耳外，雙方在政治層面的談話僅屬各自表達立場。但在民眾關切議題上，夏立言提到落實既有民生協議、降低交流不便和成本、緩和兩岸緊張情勢；陸方也表達重視台灣同胞要求和平、安寧、過好日子的願望，並對台灣農漁產品銷陸問題有積極正面的回應，甚至向綠營喊話歡迎到大陸談談。

夏立言去年8月曾赴陸訪問，時值中共軍演，遭到不少批評。這次夏立言再登陸，除了民進黨繼續開罵外，民眾反應平和。顯然，風向在變，抗中失靈。

最近美歐在台企業對於兩岸關係與台海地緣政治風險的關切，印證了正在改變的風向。美國商會調查，逾半會員認為台灣政府未來3年的施政優先重點應該是兩岸關係。德國經濟辦事處的調查則顯示，有54%的在台德商把兩岸關係視為未來潛在的商業挑戰，比去年增加近10%。

目前除俄烏戰爭外，台海仍被西方媒體認為是全球最危險的地方，美國智庫模擬共軍犯台的各種可能情境與結局，美軍現退役將領更多次警告共軍犯台與美中爆發軍事衝突的時間點。但相對於台海危疑論，美中台官方卻陸續釋出情勢和緩與政策善意的訊息。

美國總統拜登曾四度表態捍衛台灣，但去年11月拜習會後確認中共沒有立即侵台的意圖；美國國務卿布林肯去年10月還警告中共決心加速統一，今年1月卻強調美中緊張關係已有緩和；美國國防部更評估中共2030年前不會大規模侵台。事實上，如果不是氣球事件，布林肯已赴陸訪問，比夏立言略早。

兩岸關係隨美中大局而移轉。習近平新年賀詞重提兩岸一家親，宋濤新年寄語也表示有事「兩岸同胞商量著辦」；在見過立委陳玉珍和金門縣長陳福海後，就宣布63家台企食品恢復輸陸。陸方更主動聯繫促請台灣優先恢復16個兩岸直航航點。

蔡政府也在遲疑中緩步跟上。去年選舉重挫「抗中保台」，美國在台協會明示國家領導人應尋求避戰，民進黨改喊「和平保台」。新年伊始，蔡總統也表示注意到習近平新年賀詞表達比較和緩，並重申願與北京對話，推動兩岸疫後交流。

但兩岸對話與疫後交流，重點是行動，如果只是喊話，很快會被看破手腳。例如要歡迎百萬陸客，卻未開放陸客赴台；小三通常態化也被質疑原地踏步沒誠意。尤其夏立言原把握美中台漸趨緩和的大局登陸，卻碰上氣球事件亂流，而被綠營猛扣紅帽。這些批評不但有違蔡英文宣示，也與美中台大局走向相悖。

美中尋求和平，兩岸互釋善意，國民黨在這樣的背景下赴陸交流，其實名正言順。雖然美中改善關係的努力受到氣球事件嚴重干擾，蔡政府也跟在美國後面甩石頭，但拜登仍說美中關係不受影響，布林肯也將另尋時機訪中。誠如布林肯所言，美中關係趨緩，是因為「有對話和參與，就會有這種效果」；那麼，戰爭與和平，民進黨的選擇到底是什麼？