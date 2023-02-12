價格崩跌 農漁民苦撐等陸解禁

國民黨訪問團向大陸反映台灣農漁民希望兩岸交流合作，包括石斑魚、釋迦等產品的問題能解決。圖為南部龍膽石斑養殖業者。(本報資料照片)

兩岸農漁產禁令，造成農漁民嚴重損失，這次國民黨副主席夏立言 訪陸，盼能恢復溝通與交流，農漁民等的也是陸方的解禁令，否則市場行情跌破成本價，恐怕得被逼得轉行、轉作。農漁民呼籲蔡政府，面對與解決問題。

屏東縣是石斑魚養殖重鎮，受陸方禁令影響，農委會雖祭出調節產量、加強內銷等措施安撫漁民，但漁民仍盼透過夏立言與對岸對話，恢復以往漁獲契作，畢竟台灣市場短時間仍難消化，輸陸大宗的龍虎斑、午仔魚價格已跌到逼近成本價，枋寮鄉養殖戶說，一旦跌破成本價，大家受不了就自然會轉行。

同樣遭禁的農產釋迦 ，台東釋迦農陳萬秋說，台灣釋迦能銷到品管更嚴的國家，沒理由對岸不能重新檢視，不應把政治問題扯到農產品。釋迦農張德茂說，產地價從過去每台斤台幣80元(約2.6美元)掉到現在台幣12元(約0.4美元)，這是少了大陸市場的結果，若政府再不想辦法，價格愈來愈低會逼得更多農民廢園轉作。

嘉義阿里山高山茶過去銷陸量大，陸客不來，茶農改郵寄大陸。官姓茶農說，茶葉出口大陸課稅兩成負擔重，另茶葉袋外包裝不能出現「中華民國 」等字句，希望大陸協助減輕課稅、取消不必要的限制。

台南關廟種植鳳梨的農民李坤旺說，這兩年「抗中保台」，兩岸建立多年的產銷管道被破壞，就算大陸方面釋出善意，台灣政府不配合，農民也拿不到好處。

陳姓農產進出口商也說，台東鳳梨、釋迦等特定農產不能沒大陸市場，就算大陸願意重新全面開放，但未來情況未定，台灣政府要釋出善意，否則對農民沒幫助。