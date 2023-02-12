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農漁產銷陸卡關 北京：研議解決 綠：盼別兩套手法

台灣新聞組╱綜合12日電
台灣釋迦銷陸卡關，北京表示會積極研議解決。(本報資料照片)
台灣釋迦銷陸卡關，北京表示會積極研議解決。(本報資料照片)

國民黨副主席夏立言出訪大陸，與中共中央政治局常委王滬寧會晤。國民黨昨表示，夏立言向大陸各界反映台灣基層農漁民和中小企業希望兩岸交流合作、平等互惠，獲得陸方積極正面回應。民進黨立委肯定夏立言願為台灣人民發聲，但也示警，大陸長期使用「養套殺」方式對待台灣農業，國民黨不要被中共利用。

國民黨主席朱立倫表示，夏立言是與對岸商談爭取農漁民權益，幫忙困難的產業解決問題，為兩岸對話與和平努力，不是像民進黨「只會對抗、交惡」在爭取自己的政治利益，朱強調「不要戰爭、不要相殺」，這樣才是真正的愛台灣。

朱立倫表示，民進黨是執政黨，不僅不協助解決農漁民產業遭遇問題，還不斷抹紅、抹黑國民黨，是不負責任政黨，台灣人民福祉是國民黨的優先考量，夏立言前往大陸訪問，是為協助民眾解決問題。

國民黨表示，夏立言向大陸各界反映台灣基層農漁民和中小企業，希望兩岸交流合作心聲，也希望農漁產品銷陸遇到的問題，包括石斑魚、釋迦、柑橘類等，能得到一定程度的解決，獲得陸方積極正面回應。至於後續問題，仍需業者提高產品品質，並在符合相關規範前提下，由相關產業或所在地縣市，出面溝通具體解決辦法，國民黨對此樂觀其成。

民進黨立委許智傑說，大陸長期使用養套殺方式對待台灣農業，之前對澳洲龍蝦也是採用同樣的手段，希望能在互相尊重原則，對談才能讓兩岸都獲利。

民進黨立委林楚茵說，大陸一再用兩面手法，一邊打一邊談，對台灣刻意設下門檻，以台灣農產品出問題為由，禁止輸入，大陸口口聲聲說台灣是同胞，結果規定比日本等國家更嚴格，只會讓民眾覺得大陸故意找麻煩。

國民黨 夏立言 民進黨

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