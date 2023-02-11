梁文傑換位就換腦 才喊停辦兩岸論壇 當官改口交流

俗話說「見人說人話，見鬼說鬼話」，新任陸委會副主委梁文傑卻有「見人說鬼話」本領。梁文傑擔任台北市議員時主張若解放軍機擾台，「就應停辦台北上海雙城論壇」，但當官後髮夾彎，改口稱兩岸存在「方方面面的交流跟經貿的需要」，再度上演「換了屁股換腦子」的官場現形記。

陸委會昨天下午舉行兔年首場記者會，梁文傑在會後主動向媒體回應他過去曾主張停辦雙城論壇的爭論。梁文傑說，當民意代表時，當然要表達台灣人民對軍事恫嚇的不滿，進入政府單位後也要考慮到台灣跟大陸各方面交流的需要；不管是當民代或官員，都要在不同位子上為台灣利益發聲，所以「就是角色的不同」，為台灣爭取最大的利益，他不管在各個角色都是一樣的。

梁文傑換位子就換腦子，顯然跟外界觀感處於平行時空。國民黨副發言人陳暉調侃，梁文傑到了陸委會後大轉彎，根本就是「換了位子就換了膝蓋」。國民黨立委鄭麗文也指出，這不是梁文傑第一次對陸雙標，當年梁文傑妻子、民進黨 立委林楚茵在臉書大批抖音 、小紅書可能「認知作戰」，隨即被網友發現林楚茵命名的抖音帳號，夫妻倆還大跳抖音舞，毫無違和感。

梁文傑雖自認「角色不同、態度一樣」，但面對雙標質疑，他竟緊急關閉臉書，藍營KUSO發動「協尋梁文傑」活動，大酸梁文傑要怎麼抗中保台？昨非今是，現在的「梁副主委」顯然狠狠打臉落選的「梁議員」。

事實上，「見人說鬼話」不只是梁文傑的專利。新潮流系的民進黨主席賴清德 過去擔任立委、台南市長時被獨派支持者喻為「台獨金孫」，以獨派色彩為榮；賴清德出任行政院長後，改稱自己是「務實的台獨工作者」，試圖緩和獨派光芒。如今要爭取總統大位，獨派背景變得芒刺在背，不僅激化兩岸緊張關係，連美方都不放心；為了2024大選，賴清德再度華麗大轉彎，將「抗中保台」圓滑成「和平保台」，恐怕是以「保台」之名，行「保賴」之實。

美中台情勢瞬息萬變，但再怎麼變，似乎也變不過民進黨政治人物的變臉速度，想要什麼位子就變什麼嘴臉，不論見人或見鬼，一律說鬼話。