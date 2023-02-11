弔唁星雲 台核准陸港120名人赴台 葉小文未獲許可

中國大陸120人獲台灣核發入境許可弔唁星雲法師，但大陸國家宗教事務局前局長葉小文未獲准；圖為葉小文（右）早前與星雲大師出席國際佛光會世界會員代表大會活動。（本報資料照片）

在中國大陸具有廣泛影響力的星雲法師 圓寂後，大陸宗教界與信眾來台弔唁事宜成為兩岸議題焦點之一。陸委會昨宣布，已完成星雲法師陸港親友、各界寺友、信眾及宗教人士共120入出境許可證之核發。未獲許可的則有大陸國家宗教事務局前局長葉小文，尚未收到陸方現任官員申請。

陸委會昨晚發布新聞稿指出，佛光山訂於13日舉辦「星雲大師 圓寂讚頌典禮」，針對中國大陸人士申請入境部分，陸委會已會同主管機關共同召開專案會議積極協處。

至於部分大陸台辦、統戰部門現職官員申請赴台參加讚頌典禮之事，陸委會表示，與國台辦為確保雙方兩岸事務主管部門之人員往來順利進行，本來就有業務溝通聯繫機制，雙方均有循該機制相互協處之前例，倘陸方確有意願來台，國台辦仍應循此既有聯繫機制，先行聯繫陸委會就相關事宜進行照會與商討，「惟陸委會迄未收到陸方任何訊息」。

對於前宗教事務局局長葉小文等無法來台弔唁星雲法師，大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日表示，由於台灣方面阻擋，弔唁團無法成行，民進黨 當局罔顧基本的人道主義，粗暴拒絕大陸弔唁團赴台，嚴重傷害台灣佛光山廣大信眾感情。

大陸有關方面將調整弔唁行程，12日赴佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺弔唁星雲法師。

陸委會特別提到大陸前宗教事務局局長葉小文申請赴台「未予許可」；陸委會指出，考量葉小文曾遭民間團體指控涉及迫害宗教自由，並於2009年間赴台參加「世界佛教論壇」期間，發生民眾陳抗衝突事件，主管機關基於維護社會安定與相關安全考量，對於其後續申請入境案均未予許可。

陸委會強調，葉小文此次申請來台，「前述相關風險因素仍然存在，為避免引發台灣社會不必要紛擾，並確保星雲大師圓寂讚頌典禮順利圓滿完成，因此援例未予同意其入境」。葉小文退居二線後，現為大陸全國政協文化文史和學習委員會副主任。