陸客遊台有障礙 港澳客自由行有譜

33--陸委會已協調各部會，對港澳客自由行進行評估。(中新社資料照片)

隨邊境 管制放寬後，交通部長王國材日前表態歡迎陸客赴台，對於政府何時開放陸客、港澳客赴台觀光，陸委會發言人邱垂正昨表示，大陸日前公布的境外旅遊試點並未包括台灣，大陸過去片面暫停陸客赴台自由行的障礙也仍然存在。至於港澳赴台自由行方面，已協調各部會積極評估。

邱垂正首先表明，恢復港澳或是兩岸人員往來，健康有序交流是政府的既定政策，但北京 當局仍不斷透過軍機擾台、統戰分化台灣內部，以及操作先施壓霸凌、後施惠問暖的套路，脅迫進行兩岸交流，這是刻意對兩岸交流設限，政府和台灣人民都不會接受。

就陸客赴台開放問題，邱垂正說，大陸早前公布境外旅遊試點的20個國家並未包括台灣。他並進一步指出，陸方在2019年8月1日，片面暫停陸客赴台自由行，「這個障礙仍然是存在的」。至於港澳客自由行，邱垂正說，陸委會已經協調相關部會積極評估，一旦有結論會適時對外說明。

在例行記者會中，對於蔡政府提出今年百萬陸客赴台的目標，國台辦發言人朱鳳蓮反問：「大家覺得可信嗎？」

朱鳳蓮說，去年以來，陸委會口口聲聲表示將逐步恢復兩岸人員往來健康有序交流，但這只是掛在嘴上的空話，實際上民進黨當局至今仍對大陸及港澳地區人員赴台設限，「所謂100萬大陸遊客，怎麼去？又從何談起？」

此外，針對台灣教育界關心的陸生赴台就學議題，邱垂正表示，已經有300多位來自大陸各省市同學申請赴台研修，配合各校開學期程陸續入境。

邱垂正強調，政府歡迎陸生赴台學習交流立場跟政策始終如一，也支持兩岸間進行正常健康有序的學術教育交流。他再度喊話陸方，盡速恢復陸生赴台就學。

由於新冠疫情影響，指揮中心於2020年2月初宣布陸生「暫緩赴台」政策，其後大陸教育部 在同年4月公告暫停陸生赴台升讀，台方同年8月底才允許陸生學位生返台，針對研修生的禁令則直到去年11月才解禁。