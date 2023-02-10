台商籲 兩岸應避戰 恢復全面交流

國民黨 副主席夏立言 9日上午在北京 與京津冀晉台商座談，與會台商呼籲兩岸絕不能發生戰爭，應盡快全面恢復民間交流。夏立言則表達，此行希望能協助解決台灣農漁業產品登陸問題。他表示，雖然兩岸官方間的聯繫有困難，仍希望能廣泛凝聚眾人智慧，找到可行的解決之道。

夏立言8日晚間飛抵北京首都國際機場後，獲禮遇通關。昨日上午10時至12時，夏立言則在台資的芳草地百貨與大陸華北地區台商、台生舉行閉門座談。

夏立言說，國民黨訪問團任務就是來關心在大陸生活、工作的台灣同胞，對他們遇到的各種問題協助傳達，「能解決問題才是重要的事」。再來就是拜會新上任的大陸國台辦主任宋濤，這些都是好事情。

參與昨天座談會的山西太原台協常務副會長郭子賢表示，座談會上台商發言踴躍，主要表達三點意見：

一、國民黨雖是在野黨，但因執政的民進黨政府這幾年漠視台商、台青、台生面臨的困難，因此希望國民黨予以重視並協助解決；二、戰爭絕非選項，兩岸絕不能發生戰爭。政府延長兵役，但未來實際要面對的群體目前都還只是高中生，台灣不應成為美中角力的犧牲品；三、兩岸應和平共處。現階段政府無力解決兩岸經貿交流所衍生的問題，在野黨為台灣農民、漁民、台灣產品輸陸問題協調解決之道，正是兩岸尋求和平共處的表現之一。

郭子賢並表示，與會多位台商代表也都呼籲，兩岸應盡快全面恢復民間交流，包括：經貿、學術、教育、社會、宗教、文化等等，「原來曾有過的民間交流，都應全面恢復」。