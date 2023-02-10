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釣魚台國賓館高規格接待 夏立言會宋濤 提3大訴求

台灣新聞組╱綜合10日電
大陸國台辦主任宋濤(右)9日在北京會見國民黨副主席夏立言(左)一行時，重申願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與國民黨加強交往。(圖：國民黨提供)
大陸國台辦主任宋濤(右)9日在北京會見國民黨副主席夏立言(左)一行時，重申願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與國民黨加強交往。(圖：國民黨提供)

國民黨副主席夏立言率領的國民黨代表團，9日傍晚在北京釣魚台國賓館會見新任國台辦主任宋濤。與會人士指出，雙方會談氣氛融洽，互動十分良好。夏立言代表國民黨主席朱立倫表達對宋濤的問候，希望全面恢復民間交流，也代表台商向陸方表達希望獲得更有保障的投資環境。

本報系聯合報報導，夏立言在會談一開始就提出「三大訴求和關切」，一是呼籲兩岸過去已經達成的民生協議，一定要想辦法落實和維護；二是要盡量克服困難，降低兩岸交流可能的不便和成本；三是兩岸應該要盡量緩和緊張情勢，盡最大努力追求和平穩定。

夏立言表示，當前兩岸僵局或許短期內難以完全改善，但現階段較重要的，是要盡量避免兩岸政治分歧波及經貿和民生領域，兩岸應持續強化溝通對話。

宋濤致詞時表示，歡迎夏立言率團來訪，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，同國民黨加強交往，增進互信，攜手推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，共同努力為台海謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興。

北京涉台官員指出，宋濤在釣魚台國賓館會見夏立言，並隨後餐敍，即說明對夏此行的重視，提升到相當高的規格。過去只有連戰、吳伯雄擔任國民黨主席時，才會安排在釣魚台國賓館和時任中共總書記的胡錦濤會晤並宴請。中共總書記習近平上任後接見洪秀柱、朱立倫等人都是在人民大會堂。

陸委會表示，兩岸交流對話應基於對等尊嚴，不應設置任何錯誤的政治前提框架，對於宋濤的論調，陸委會發布新聞稿，重申「兩岸互不隸屬」是台海現狀事實，交流對話應基於對等尊嚴，不應設置任何錯誤的政治前提框架。

台北中國時報報導，夏立言率團訪陸，引來民進黨一貫的抹紅謾罵，國民黨團立委陳玉珍直言，這是民進黨做不到而有酸葡萄心態。朱立倫表示，夏立言在去年最艱困時，前往大陸訪問，不僅緩和兩岸緊張氣氛，也促進小三通恢復、和航點的增加，目前夏立言也正在大陸持續交流對話，希望解決台灣農漁民的問題，兩岸要和平就要啟動交流對話，不是像綠營從對抗交惡取得政治利益。

夏立言 國民黨 釣魚台

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