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美與台討論防衛 白宮重申：一中政策不變

記者張文馨／華盛頓報導
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）8日在華府外籍記者中心舉行記者會。(華盛頓記者張文馨／攝影)
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）8日在華府外籍記者中心舉行記者會。(華盛頓記者張文馨／攝影)

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）8日表示，美國會持續支持並與台灣討論其自我防衛需求，美國的「一個中國」政策沒有改變，美中也沒有衝突理由。

柯比8日在華府外籍記者中心舉行記者會，針對本報記者詢問美國對於台灣的外國軍事援助計畫進展，柯比表示，還沒有計畫可公布，美國不久前才同意提供給台灣價值10億美元的外國軍事援助計畫，美國非常嚴肅看待協助台灣增加自我防衛的議題。

柯比說，美國依據台灣關係法與「一個中國」政策，加上國會跨黨派的強勁支持，政府會持續支持台灣自我防衛需求，也會持續和台灣討論當下最適合台灣的防衛選項。

談到近日的美中緊張關係，柯比以雙重否定語氣表示：「我們不認為衝突是不可避免的」，也沒有理由要變成那樣。

柯比說，美國的一中政策沒有改變，美國不支持台灣獨立，美國支持台灣自我防衛的能力，這些主張沒有改變；一中政策沒有改變，美中關係也沒有理由演變成衝突。

美國國會去年底一連通過國防授權法與綜合撥款法，據此提供給台灣最多20億美元、需償還的軍事融資貸款；原本在國防授權法中要提供給台灣最多100億美元的無償軍援並未列在今年度的政府撥款項目中。

在美國總統拜登簽署後，美國國務院可據此對台灣提供軍事援助貸款；到目前為止都沒有貸款計畫的訊息。

柯比 貸款 一中政策

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