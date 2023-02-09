美台商會看台灣：存亡靠經濟發展

美台商業協會組團訪台，蔡英文 總統昨天在總統府頒授「大綬景星勳章」給榮譽主席沃佛維茨。沃佛維茨說，台灣的存亡非常仰賴經濟發展，且台灣人民非常具有韌性，希望盡可能提供幫助，讓台灣的發展能夠持續。

沃佛維茨表示，過去美台關係都以非官方方式進行，但是彼此的雙邊關係非常重要，就像在冷戰期間，美國持續支持柏林的自由，現在維護台灣的自由也具有同等歷史重要性。

沃佛維茨也說，美台商會近來發布「2023年商業景氣調查」報告，結果發現當全世界大部分地區商業信心下降時，台灣的商業信心卻持續上升，這點非常值得驕傲，但也不應該因此自滿；台灣的實力及生存，在於繁榮的經濟及有韌性的人民，美台商會也希望盡可能提供幫助，讓台灣能持續發展。

蔡總統表示，台海和平穩定是台美及區域繁榮的基礎，面對威權主義的擴張，台灣會持續提升自我防衛能力，並且和美國及理念相近的夥伴加強合作。去年啟動「台美廿一世紀貿易倡議」，未來台美的通關及驗證程序將更加簡便，我方也會積極推動洽簽台美「避免雙重課稅協定（ＡＤＴＡ）」，並期待參與美國政府倡議的「印太經濟架構（ＩＰＥＦ）」，為雙邊的企業創造更多利基。