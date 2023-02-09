我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣華男賣地被誘投資虛擬貨幣 遭誆2萬

NBA／傳杜蘭特被交易至太陽 籃網回收4枚首輪籤

美台商會看台灣：存亡靠經濟發展

記者丘采薇／台北9日電

美台商業協會組團訪台，蔡英文總統昨天在總統府頒授「大綬景星勳章」給榮譽主席沃佛維茨。沃佛維茨說，台灣的存亡非常仰賴經濟發展，且台灣人民非常具有韌性，希望盡可能提供幫助，讓台灣的發展能夠持續。

沃佛維茨表示，過去美台關係都以非官方方式進行，但是彼此的雙邊關係非常重要，就像在冷戰期間，美國持續支持柏林的自由，現在維護台灣的自由也具有同等歷史重要性。

沃佛維茨也說，美台商會近來發布「2023年商業景氣調查」報告，結果發現當全世界大部分地區商業信心下降時，台灣的商業信心卻持續上升，這點非常值得驕傲，但也不應該因此自滿；台灣的實力及生存，在於繁榮的經濟及有韌性的人民，美台商會也希望盡可能提供幫助，讓台灣能持續發展。

蔡總統表示，台海和平穩定是台美及區域繁榮的基礎，面對威權主義的擴張，台灣會持續提升自我防衛能力，並且和美國及理念相近的夥伴加強合作。去年啟動「台美廿一世紀貿易倡議」，未來台美的通關及驗證程序將更加簡便，我方也會積極推動洽簽台美「避免雙重課稅協定（ＡＤＴＡ）」，並期待參與美國政府倡議的「印太經濟架構（ＩＰＥＦ）」，為雙邊的企業創造更多利基。

蔡英文

上一則

黑白集／政治擾司法 許宗力溫水煮青蛙

下一則

美與台討論防衛 白宮重申：一中政策不變

延伸閱讀

內戰分裂各有盤算 敘利亞北部恐難等到震後救援

內戰分裂各有盤算 敘利亞北部恐難等到震後救援
白宮：持續與台灣討論防衛需求 美中沒有衝突理由

白宮：持續與台灣討論防衛需求 美中沒有衝突理由
金正恩再牽女金珠愛亮相建軍節慶祝活動 鞏固接班？

金正恩再牽女金珠愛亮相建軍節慶祝活動 鞏固接班？
「勿被中國支配」 前印太司令籲對台戰略清晰

「勿被中國支配」 前印太司令籲對台戰略清晰

熱門新聞

台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，影片因不明原因外流。圖／翻攝畫面

台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳

2023-02-02 11:13
台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，未料近日不明原因外流。圖／翻攝畫面

台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的

2023-02-02 12:53
星雲大師法體真身5日封龕，由傳燈樓移至雲居樓圓寂頌讚會場。(記者王昭月／攝影 )

星雲大師法體封龕 身後採「坐缸」圓寂

2023-02-06 00:13
佛光山開山宗長星雲法師圓寂。本報系資料照片

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

2023-02-05 16:53
曾馨瑩曬老公郭台銘與孩子游泳的照片。(取材自Instagram)

郭台銘一家加州度假 妻曝光比佛利山7550萬元豪宅

2023-02-04 21:47
佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲大師台灣時間5日下午安詳離世，享耆壽97歲，弟子們陪在身旁。圖／本報系資料照

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

2023-02-05 09:38

超人氣

更多 >
黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸
土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察
中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次
獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬
買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責