夏立言見宋濤 傳將會王滬寧 綠批統戰 藍斥抹紅

國民黨副主席夏立言（右）8日啟程訪陸。(記者黃仲明／攝影)

國民黨 副主席夏立言 昨天啟程訪問大陸，今天上午在北京會見國台辦主任宋濤，下午則與京津冀晉台商座談。民進黨 立委陳亭妃批評，解放軍機不斷擾台，夏立言匆忙跑去訪問抱大腿，難道是為了2024總統選舉或其他政治目的？國民黨主席朱立倫說，國民黨透過訪問、交流對話，不像民進黨只會抹紅造謠。

外傳夏立言將會晤中共中央政治局常委王滬寧，國民黨發言人林家興昨說，目前還未確定，國民黨安排相關行程向陸委會遞件時都有充分說明，希望不要再抹紅、抹黑。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，夏立言將出席明天在北京舉行的「後疫情時期的兩岸關係與交流合作」座談會、13日在上海舉行的兩岸青年企業家交流活動，並前往南京、武漢、重慶、成都等地參訪；為促進兩岸各領域交流合作，增進兩岸同胞利益福祉，夏立言到訪期間，兩岸有關方面將合作舉辦交流活動。

民進黨立委鄭運鵬說，希望夏立言能看到大陸對台統戰、以及戰機戰艦及飛彈等對台威脅，當面表達不能接受一個中國原則及一國兩制台灣方案，維護台灣主權跟尊嚴，不要成為大陸統戰的工具。

朱立倫說，國民黨定位很清楚，就是交流對話和解決民生，夏立言這次是延續去年8月的訪問，希望了解台胞、台生、台商的問題，還有台灣農漁民產業需要解決的問題；相對於民進黨交惡對抗，國民黨以交流代替交惡、對話取代對抗。

國民黨發言人楊智伃質疑，運安會主委楊宏智帶太太濫花公帑到宜蘭泡溫泉、國安會秘書處長在機場耍官威，行政院副院長鄭文燦、陸委會副主委梁文傑被法院認證前往澳門高檔色情酒店遊玩，難道民進黨人士可以去酒店玩，國民黨卻不能去為台胞、台商、台生交流。