弔唁星雲法師 藍籲開放陸信眾赴台 陸委會：須專案申請

佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，立法院國民黨團總召曾銘宗表示，政府應准許在中國大陸的星雲法師家人及信眾赴台弔唁；圖為佛光山開放信眾弔唁。（中央社）

佛光山創辦人星雲法師 日前圓寂，立法院國民黨 團總召曾銘宗昨天表示，13日就是星雲法師的追思典禮，政府應准許在對岸的星雲法師家人及信眾赴台弔唁；根據法規，現在僅剩「專案交流」可讓對岸來台，且有前例，呼籲陸委會盡速辦理，也達成蔡英文總統「恢復健康有序交流」說法。

陸委會昨表示，目前陸方人士訪台從事宗教交流仍須以專案方式申請，陸委會將會同主管機關積極提供必要協助，期使圓滿進行。高雄市長陳其邁說，有關大陸人士包括親友、宗教人士訪台部分已經在協助，也向中央包括內政部提出申請，內政部也會提供必要協助。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，現行大陸人士訪台需要專案申請，相信只要依程序提出，相關部會都會給予協助，國民黨不用擔心，請不要跟其他防疫、旅行政策綁在一起。民進黨立委劉世芳表示，如有大陸信眾或親人要赴台弔唁星雲法師，按照一般程序申請並沒問題，台灣尊重宗教自由並基於人道考量，都會給予協助；但若延伸為陸客赴台旅遊，並參加13日舉辦圓寂頌讚典禮，就是兩條不同的路線，不要混為一談。

國民黨前主席洪秀柱說，星雲大師 生前常在兩岸間呼籲和平，因此在大陸地區也有許多信眾，盼陸委會能夠給予專案協助，讓陸籍的信眾朋友們能如願赴台弔唁，送大師最後一程。

國民黨立委謝衣鳳表示，蔡英文總統元旦時曾宣示「疫後兩岸人民恢復健康有序的交流」，希望總統能展現出和演說的一致性，協助兩岸人民一同弔唁星雲法師。

曾銘宗指出，依法，對岸人士訪台可有社會、專業等數種交流方式，但現在都關閉，僅剩專案交流可行；專案交流也有前例，2018年曾讓已退休的大陸海協會前會長陳雲林赴台弔唁海基會前董事長江丙坤辭世，因此呼籲政府以專案方式，從速開放星雲的信眾、家人赴台弔唁。

國民黨立委王鴻薇說，政府也可和佛光山聯絡，若佛光山認為可以到訪的團體，就應該准許。

前副總統吳敦義與妻子蔡令怡昨也抵佛光山悼祭，吳受訪時數度悲傷哽咽，話沒說完就搖頭離開。

天主教總主教劉振忠率團弔唁，感念星雲大師生前與已故天主教樞機主教單國璽深厚情意，也回顧過去建設真福山社福園區修道院，星雲大師贊助500萬維繫兩宗教關係。劉說，大師辭世圓寂讓人不捨，但使命未完，是換一種方式繼續造福人間，讓佛法更無遠弗屆。

中國大陸國台辦發言人朱鳯蓮昨天表示，中共中央台辦、國務院台辦及海峽兩岸關係協會對星雲法師的辭世表示沉痛哀悼。

朱鳳蓮說，星雲法師一生矢志弘揚佛法，投身公益，教化人心，傾力傳播弘揚中華文化，在海峽兩岸和海外享有盛譽。尤其星雲法師始終持守民族大義，堅定支持統一，堅決反對台獨，積極推動兩岸交流，力促同胞心靈契合，貢獻卓著，深受兩岸同胞敬重。