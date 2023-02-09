國台辦預告民間交流今年很忙 台工商團體登陸尋商機

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮暗示，隨著兩岸民間交流恢復，「今年會很忙」。（中新社）

兩岸關係近年陷僵局，政治緊張也影響經濟發展，國民黨副主席夏立言 率團訪陸帶頭交流後，工商團體也將隨後跟上，商總預計3月底赴陸，工總則規畫4月中旬，三三會與工商協進會可能安排在5月左右，其他工商團體也陸續規畫訪陸，拚兩岸融冰。工商大老們直言，訪陸是要「解決問題」，了解中國大陸政策、意向，尋求新的商機。

大陸國台辦8日舉行兔年首場例行記者會，中新社報導，國台辦發言人朱鳳蓮在記者會中頻頻表達對盡快恢復兩岸民間交流的期待，會後她更特別向現場記者暗示，「今年會很忙」。 報導稱，在8日近一小時的記者會中，「兩岸交流」、「人員往來」等詞在20餘次的答問中頻頻出現；朱鳳蓮說：「新年伊始，大家已經看到我們推動兩岸關係和平發展的行動和誠意。」

朱鳳蓮表示，春節期間兩岸許多機關團體互致新春問候，台灣相關團體機構對今年來大陸交流參訪充滿期待，「我們相信，兩岸交流將很快迎來春暖花開」，大陸各地將舉辦一系列兩岸交流活動，歡迎台灣各界積極參加。

過去幾年兩岸關係陷入谷底，據台北中國時報報導，商總理事長許舒博直言，商業所受到的傷害甚至比工業還要重。許舒博昨天表示，這次訪陸的主要地點是北京 、天津，主要目的是「解決問題」，希望見面的對象是「能夠解決問題」的層級，像是金融的主管機關銀、保監會，或農業、經濟部門等。

他表示，希望藉由這次的交流可以移除交易障礙，像是農漁特產品貿易重新啟動、卡關情況如何協調恢復進出口。

三三會理事長與工商協進會訪陸，以「地方政府」溝通為主。據報導，三三會理事長林伯豐表示，此行約有20到30位企業家到江蘇一帶拜訪，包含南京、無錫、崑山、鹽城、淮安，與會對象為當地台辦、台商協會等。主要關心如何解決台商在當地遇到的困難、了解大陸對台商新政策等。

工總則傳將見到現職中共中央對台工作領導小組副組長、兩會 後將擔任全國政協主席的王滬寧，以及新上任的國台辦主任宋濤。工總表示，目前行程尚未確定，但一定會與國台辦接觸。