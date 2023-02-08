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幫台灣鳳梨出一口氣 美議員提案給拜登新工具制衡中國

編譯葉亭均／綜合外電
台灣鳳梨遭中國暫停進口，引發美國參議員提案，希望讓美國總統拜登獲得新的工具，來應付與中國的經濟競爭。(本報資料照片)
台灣鳳梨遭中國暫停進口，引發美國參議員提案，希望讓美國總統拜登獲得新的工具，來應付與中國的經濟競爭。(本報資料照片)

美國兩位來自兩黨的參議員希望讓美國總統拜登獲得新的工具，來應付與中國的經濟競爭，這項工具將讓拜登能在正常的國際貿易架構之外達成協議，以對抗他們所說由美國對手國所造成的「經濟威脅」。

共和黨議員楊恩（Todd Young）和民主黨議員昆斯（Chris Coons）表示，他們的提案將允許拜登提高或降低對某些商品的關稅，並且對顯然成為脅迫貿易伎倆受害者的較小型經濟體提供支持。雖然依照規定美國總統必須與國會就相關決策進行磋商，但有些情況下可以走快速通道。

昆斯在聲明中說：「中國、俄羅斯等國日益提高濫用經濟實力，霸凌小國，並且懲罰主權國家的政治決定。」 「這種經濟脅迫傷害了這些國家，威脅到美國的經濟安全，並破壞幾十年來支撐全球成長的基於規則的民主化國際體系。」

這項草案最早在上屆美國國會被提出，後來經過了白宮和其他議員的調整修改，提出的事由是中國限制台灣鳳梨進口的事件。鳳梨是台灣的主要農產品之一。

中國政府暫停台灣鳳梨進口的理由是台灣鳳梨多次檢出介殼蟲，一旦傳入將對中國農業生產和生態安全造成嚴重威脅，但美國和台灣政府的其他盟友認為這是北京對台灣施壓的手段。在禁令出爐前，台灣出口的鳳梨90%以上都是銷往中國。

為了聲援台灣，日本擴大對台灣鳳梨的進口，美國和加拿大議員也在社群媒體上推廣台灣鳳梨，例如標記#FreedomPineapple（自由的鳳梨）與#pineapplesolidarity（團結鳳梨）。

楊恩在與昆斯的聯合聲明中表示：「一些外國對手認為他們能夠利用經濟恐嚇或透過隱晦、非正式行動來損害經濟，在我們的盟友和夥伴之間挑撥離間。藉由支持我們受到威脅的夥伴，我們保護美國自身的國安利益。」

楊恩說，參議員們希望賦予總統權力，做和日本類似的事情。楊恩近期剛結束訪台灣和日本的行程。

拜登 日本 參議員

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