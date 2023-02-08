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國民黨副主席夏立言9日會宋濤 將與台商座談

台灣新聞組／北京8日電
國民黨副主席夏立言9日下午將與大陸台商座談，聚焦擴大兩岸直航點、小三通全面恢復等議題。圖為民眾透過小三通專案往返兩岸。(本報資料照片)
國民黨副主席夏立言9日下午將與大陸台商座談，聚焦擴大兩岸直航點、小三通全面恢復等議題。圖為民眾透過小三通專案往返兩岸。(本報資料照片)

國民黨副主席夏立言8日訪問北京，9日與大陸國台辦主任宋濤會晤外，下午還將與京津冀晉台商座談。北京台商表示，將集中反映ECFA後續、擴大兩岸直航點、貨物通關及快速恢速兩岸商務專業人士交流等問題。這些是在大陸疫情封控開放後，最為迫切的問題。

一名將與會的台商表示，雖然大陸日前已恢復六百多項產品輸陸，但仍有一千八百多項原來在ECFA簽訂後可輸入大陸的產品未能輸陸，ECFA的台灣優惠是否可持續維持？希望國民黨能代替台商發聲，讓已在三年受災慘重的台商，盡快能得到恢復。除了ECFA，擴大兩岸服務貿易和貨物貿易，可否有繼續協商可能？

多數台商都反映目前台灣飛往大陸的航點太少，希望能恢復疫情以前的航點，方便台商來往兩岸，也希望盡早重啟兩岸旅遊，振興觀光產業。目前，台商只有北京、上海浦東、廈門和成都四個航點，的確不敷所需。

台商表示，大陸日前拋出優先恢復廣州等16個航點，陸委會曾表示由民航局評估，但疫後兩岸經濟交流需求擴大，是刻不容緩之事。他舉例，目前3家飛航台北至北京的航空公司，一周只有一班載客，多位北京台商今年春節買到的往返機票超過新台幣8萬台幣（約2667美元），「這很無奈，也是人為因素」，應盡快去除人為障礙。

至於小三通，陸委會日前雖然表示7日起「常態化」，但航班數仍太少，應逐步、分階段擴大開放；台灣商品出口大陸受阻問題還有待解決，台商一定會反映這些迫切的問題。

另一位在北京經營卅多年的台商表示，受到兩岸關係影響，台灣輸往大陸的貨物、大陸輸往台灣的貨物都不通暢，增加許多營運成本，台商苦不堪言。

此外，大陸開放後，政府要如何處理兩岸關係和人員往來，更是台商關切的焦點。資深台商表示，大陸主動希望開放16個航點，但若只有台商搭乘，根本不夠客源，航空公司虧本，就不可能正式開啟航線，這就需要兩岸協商互相開放「團體旅遊」。兩岸除商務人士的交流，更需要兩岸旅遊和民間人士的交流交往。

另據台北中國時報報導，夏立言率團訪陸再遭民進黨人士圍剿。國民黨主席朱立倫昨天表示，夏此行是帶著農漁民、台胞、台生、台商當前面臨的問題，與對岸對話交流尋求解決，只有為台灣好，絕對沒有任何一絲一毫的政治考量。對於外界認為國民黨此舉為2024總統大選，國民黨團總召曾銘宗斥想像力太豐富，沒有選舉考量。

北京 國民黨 夏立言

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