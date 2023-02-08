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美商會調查 逾半會員認為兩岸關係應列施政優先

記者黃有容、葉卉軒／台北8日電
台灣美國商會逾半會員認為台灣政府未來三年的施政優先重點為「兩岸關係」；圖為日前小三通春節專案首航歡送儀式。（中央社）
台灣美國商會逾半會員認為台灣政府未來三年的施政優先重點為「兩岸關係」；圖為日前小三通春節專案首航歡送儀式。（中央社）

台灣美國商會昨天公布最新調查，逾半會員認為台灣政府未來3年的施政優先重點為「兩岸關係」，「國家安全」今年也取代「疫情控管」，成為美商最關切的另一個施政重點。此外，有47%的美商已經或計畫調整業務，應對新地緣政治的持續營運計畫。

此外，針對中國大陸高空氣球近日闖入美國領空，導致美中關係緊張，台灣美國商會會長施立成表示，針對個別的政治性議題沒有評論，但所有會員都希望繼續維持穩定和平的經貿環境，創造更好的經濟環境。

台灣美國商會昨天發布「2023年商業景氣調查報告」，台海的地緣政治風險成為美商關切事項。調查指出，受訪會員企業認為台灣政府在2023至2025年的施政優先事項，前5名依序是兩岸關係（55%）、人力發展（44%）、能源充足（42%）、國家安全（40%）、與美國簽訂雙邊貿易協定（30%）。

調查指出，有3成3的美國商會會員表示業務遭到台海緊張局勢的「嚴重擾亂」，比去年8月的調查增加16個百分點。去年8月美國眾議院議長裴洛西訪台，引發大陸發動對台報復性軍演，當時美國商會調查僅有17%的美商表示受台海局勢嚴重影響。

這份報告是在去年11月15日到12月16日間調查，調查發現已有47%受訪美商表示，公司已經或計畫調整業務，以應對新地緣政治的持續營運計畫。將於2月17日辭任的美國商會執行長魏立安（Andrew Wylegala）指出，「我們知道這些公司要不已經開始啟動，要不就是正在調整業務應變計畫。我們知道這正在發生」。

除調整業務因應新地緣政治，2成8美商則是重新調整供應鏈、18%選擇擴展到台灣以外的其他地點、12%是囤貨，僅有6%公司選擇將業務轉移到台灣以外。

關於美台關係的提升，調查則顯示逾7成的會員認為，台灣與第二大貿易夥伴美國簽署雙邊貿易協定對於公司業務實屬重要。美國商會指出，「良好法制作業」是台美21世紀貿易倡議的重點領域，商會會員期望台灣當局更積極回應台灣美國商會年度政策白皮書項目中所提的建設性改進議題。

美國商會指出，台灣面臨當前更具挑戰性的競爭環境，亟需要加快經濟改革步伐，並擴大國際經濟參與，才能建立韌性與繁榮。美國商會呼籲美台雙邊政府更快、更深入的取得貿易協定進展，尤其是從台美21世紀貿易倡議，甚至是自由雙邊貿易協議

裴洛西 疫情 貿易協議

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