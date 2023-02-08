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陸氣球飄台算第一擊？ 台國防部：依規應處 實際手段是機密

台灣新聞組／台北8日電

美國下令擊落飄進美國領空的中國大陸空飄氣球，傳台灣也有多次遭大陸氣球入侵的紀錄，媒體關切國軍會否擊落？國防部聯三作計室防空暨資戰處處長莊鴻文昨表示，若具威脅性，會按相關處置規定應處，「包括各種可能的手段都會採用」；但實際接戰手段都是軍事機密，不便告知外界。綠營立委主張必須擊落回收。

國防部昨舉行例行記者會，媒體關切，大陸氣球自2021年至少被民眾三度目擊進入台灣上空，並拍下畫面，詢問國防部掌握次數？國防部重申，都以聯合情監偵手段加以掌握，就報載資訊回饋而言，「我們都是有掌握的」。現場媒體提問：「氣球若飛到總統府上空？」國防部發言人孫立方表示，國軍突發狀況處置都有應處規定，但不便明確表達。

解放軍空飄氣球若飄進台灣領空，是否等同第一擊？台方會否擊落？莊鴻文表示，國軍針對空飄氣球，目前所有聯合情監偵系統均可有效掌握，應處則按各種威脅程度與種類，會使用適當手段，但細節不便說明。

民進黨立委羅致政表示，大陸過去無人機越界入侵台灣領空，現在用同樣手法對美國間諜工作，相信民主國家都認為灰色地帶作法不可取，若類似情況發生在台灣，應該比照無人機直接擊落。

而大陸偵察氣球侵犯美國領空，美國國務卿布林肯為此延後訪中行。駐美代表蕭美琴昨表示，這起事件對美國社會造成一定的震撼，台灣每天都在面對各種灰色地帶的侵擾，「相信我們的感受，他們（美國）現在也有更深層的理解」。

蕭美琴返台述職，行政院長陳建仁昨天與蕭會面。陳建仁透過臉書指出，蕭美琴在近兩年來的駐美期間盡心盡力，在美中關係緊張、全球國際局勢變動的時刻，台美兩國之間能有如今融洽的合作與暢通的溝通管道，蕭美琴及她所帶領的駐美外交團隊厥功甚偉。

氣球 國防部 布林肯

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