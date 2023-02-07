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國民黨副主席夏立言8日訪陸 著重民生不碰「政治議題」

台灣新聞組／台北7日電
國民黨副主席夏立言。(本報資料照片)
國民黨副主席夏立言。(本報資料照片)

國民黨副主席夏立言將於8日到17日，再次率團訪問大陸，預計會見大陸國台辦主任宋濤，擬安排會見中共政治局常委王滬寧。國民黨表示，夏立言率團，開展「交流對話、關懷民生」之行，著重關心在陸台灣民眾、反映基層民意及和中國大陸涉台人士交流。黨務人士表示，基本上不會碰觸政治議題。

夏立言此次赴北京、上海、南京、武漢、重慶、成都拜訪，將在北京停留，會見國台辦主任宋濤。

據了解，國民黨有安排會見王滬寧，不過是否見面，要「登陸」才能確定。此團隨行人員包括大陸事務部主任林祖嘉、國民黨智庫內政法制組召集人高思博，以及國民黨智庫資深顧問趙春山等人。

國民黨主席朱立倫昨在澎湖縣黨部新春團拜時強調，兩岸交流對話一定要持續進行，國民黨會秉持負責態度，幫台灣農漁民、台生及台商溝通、解決兩岸問題。

國民黨表示，訪團安排拜會宋濤，會在平等尊嚴的基礎上展開交流對話；夏立言此次行程延續上次出訪的精神，目的是透過面對面交流對話，反映和溝通當前攸關兩岸民生福祉的迫切議題，為後續兩岸民間解決相關問題營造良好的氛圍，以期打開一個對各方都有利的嶄新局面。

國民黨昨天宣布副主席夏立言率團訪陸後，大陸國台辦發言人朱鳳蓮隨即表達歡迎。朱鳳蓮稱，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強與中國國民黨交往，鞏固增進互信，深化各領域交流合作，共同推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，維護台海和平穩定，增進兩岸同胞利益福祉。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬呼籲國民黨不要誤判情勢，「一再派員過去跟中國接觸，在這點上面就是被統戰」。國民黨立委賴士葆認為，此際夏立言訪陸「沒有問題」，只要出訪過程公開透明，真正為台灣人民謀福利，相信可得到台灣人民支持。

陸委會促表達反對脅迫

陸委會6日回應表示，已收到國民黨申報之來函，呼籲政黨人士赴陸應反映台灣民意對維護民主和平、反對以脅迫方式處理兩岸關係的堅持，共同維護台灣最大利益。

陸委會提醒，國人從事交流活動應遵循政府政策與相關規範，未經授權不得協商涉公權力事項，並避免落入統戰分化的可能風險。

國民黨 夏立言 北京

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