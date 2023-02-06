除了會宋濤 夏立言8日訪陸不排除見王滬寧

國民黨副主席夏立言。（記者廖士鋒／攝影）

國民黨副主席夏立言 預計8日再度率團訪問大陸，除將與新任國台辦（中台辦）主任宋濤會面外，也不排除與中共 政治局常委王滬寧會面的可能。

本報系聯合報報導，一般認為，王滬寧將在今年3月接替汪洋出任大陸全國政協主席，並兼任中共中央對台工作領導小組副組長。

夏立言去年8月也曾率團訪問大陸，除慰問與關懷當地台商、台生及台灣民眾外，夏立言在與大陸海協會會長張志軍、中台辦副主任陳元豐餐敘時，也傳達台灣民眾對解放軍對台演習的不滿，並向北京 方面確認兩岸經濟合作架構協議（ECFA）是否存續。

據了解，夏立言此次訪陸行程共計十天，將前往北京、上海、南京、武漢、重慶等地，了解台商當前在中國大陸的經營情況及需求。

同行的還包括國民黨中央委員高思博、大陸事務部主任林祖嘉、亞太和平研究基金會顧問趙春山等人。

夏立言一行將可望與國台辦主任宋濤會面，據了解，與王滬寧的會面則仍在安排中。

消息人士指出，夏立言此行主要目的仍是關懷台商與台灣民眾。在與大陸涉台官員會面時，也將為台灣農漁民爭取石斑魚等農漁產品及食品能重新輸陸，了解兩岸直航航班、航點增加的進展，並呼籲大陸方面盡快開放陸生與陸客來台，以實現兩岸逐步恢復正常交流往來。

此外，由於去年中共20大後大陸涉台官員大換血，夏立言此行也將向大陸方面表達希望能繼續維持國共兩黨既有溝通聯繫管道，以共同維護台海和平穩定及保障兩岸民眾合法權益。