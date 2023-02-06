我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

土耳其7.8強震波及敘利亞 2國至少640死上千人受傷

趕快登記：CVS女性免費體檢 沒醫保卡也可以

黑白集／鳥籠小三通 還敢提百萬陸客？

黑白集
交長王國材喊出，希望今年有100萬陸客遊台。（本報資料照片）
交長王國材喊出，希望今年有100萬陸客遊台。（本報資料照片）

台灣解封後，出國玩的台灣人遠比到台灣玩的旅客多，交長王國材喊出，希望今年有100萬陸客遊台。問題是，蔡政府迄今仍不開放陸客入境，就連企業界及人民一再呼籲的擴大兩岸直航航點與小三通，也不願解禁，掐死了中小企業及微型產業生機。

隨中國大陸逐漸擺脫疫情高峰，人流、物流恢復暢旺，各國紛對大陸公民解除入境管制，反觀距離大陸最近的台灣，卻持續對陸客拉下鐵門，將龐大的觀光財拒於門外。

過去兩岸交通暢旺，直航航點遍及對岸一、二線城市，如今只剩四航點。隨疫情降溫，兩岸往返需求大增，陸方釋出善意，致函台方盼直航航點擴大為16個，蔡政府卻使出拖字訣。也難怪台商感嘆一夕回到30年前往返兩岸都要透過香港轉機的年代，這到底是在懲罰誰？

不只如此，陸委會宣布專案小三通常態化，卻依舊僅限金馬地區居民與陸配，難怪台商氣到說不出話，金門立委陳玉珍大罵陸委會拿名詞詐騙金門民眾。陸委會以「常態化」三個字掩飾鳥籠小三通，是心虛還是存心糊弄？

蔡政府這些政治凌駕民生的作為，首當其衝的，不正是內政部長林右昌口中受疫情衝擊最大、也是民進黨敗選關鍵的中小企業與微型產業？做著百萬陸客夢的王國材不用白費力氣，早點「洗洗睡」吧，夢裡什麼都有。

疫情 觀光 香港

上一則

國造潛艦下水前 「超前編列」3000億特別預算

下一則

陸委會提小三通常態化 藍委批：名詞詐騙 沒有誠意

延伸閱讀

陸委會宣布小三通常態化 仍限金馬民眾 台商不滿批歧視

陸委會宣布小三通常態化 仍限金馬民眾 台商不滿批歧視
兩岸陸續解封 海基會前董座洪奇昌：融冰從觀光著手

兩岸陸續解封 海基會前董座洪奇昌：融冰從觀光著手
小三通常態化？ 陳玉珍：陸委會拿名詞來詐騙金門民眾

小三通常態化？ 陳玉珍：陸委會拿名詞來詐騙金門民眾
觀察站／兩岸春暖花開？蔡政府須加把勁

觀察站／兩岸春暖花開？蔡政府須加把勁

熱門新聞

台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，影片因不明原因外流。圖／翻攝畫面

台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳

2023-02-02 11:13
台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，未料近日不明原因外流。圖／翻攝畫面

台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的

2023-02-02 12:53
佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲大師台灣時間5日下午安詳離世，享耆壽97歲，弟子們陪在身旁。圖／本報系資料照

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

2023-02-05 09:38
曾馨瑩曬老公郭台銘與孩子游泳的照片。(取材自Instagram)

郭台銘一家加州度假 妻曝光比佛利山7550萬元豪宅

2023-02-04 21:47
佛光山開山宗長星雲法師圓寂。本報系資料照片

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

2023-02-05 16:53
一名妻子抱怨丈夫忽視她感受、沒調和婆媳關係，不想行房被罵「花錢養妳還不給上」，訴請離婚，一審判准。台灣高等法院認為婚姻未達不堪同居之虐待、難以維持地步，且妻子對婚姻破裂要負較大責任，廢棄離婚判決，案件上訴最高法院中。示意圖非當事人。（取材自Ingimage）

控夫罵「花錢養妳還不給上」提離婚 法官發現問題在她身上

2023-01-31 21:29

超人氣

更多 >
佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲
星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子
螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶
中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉
台陸軍春宮女主角 傳心死將離開部隊 坎坷身世曝光

台陸軍春宮女主角 傳心死將離開部隊 坎坷身世曝光