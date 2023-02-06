黑白集／鳥籠小三通 還敢提百萬陸客？

交長王國材喊出，希望今年有100萬陸客遊台。（本報資料照片）

台灣解封後，出國玩的台灣人遠比到台灣玩的旅客多，交長王國材喊出，希望今年有100萬陸客遊台。問題是，蔡政府迄今仍不開放陸客入境，就連企業界及人民一再呼籲的擴大兩岸直航航點與小三通，也不願解禁，掐死了中小企業及微型產業生機。

隨中國大陸逐漸擺脫疫情 高峰，人流、物流恢復暢旺，各國紛對大陸公民解除入境管制，反觀距離大陸最近的台灣，卻持續對陸客拉下鐵門，將龐大的觀光 財拒於門外。

過去兩岸交通暢旺，直航航點遍及對岸一、二線城市，如今只剩四航點。隨疫情降溫，兩岸往返需求大增，陸方釋出善意，致函台方盼直航航點擴大為16個，蔡政府卻使出拖字訣。也難怪台商感嘆一夕回到30年前往返兩岸都要透過香港 轉機的年代，這到底是在懲罰誰？

不只如此，陸委會宣布專案小三通常態化，卻依舊僅限金馬地區居民與陸配，難怪台商氣到說不出話，金門立委陳玉珍大罵陸委會拿名詞詐騙金門民眾。陸委會以「常態化」三個字掩飾鳥籠小三通，是心虛還是存心糊弄？

蔡政府這些政治凌駕民生的作為，首當其衝的，不正是內政部長林右昌口中受疫情衝擊最大、也是民進黨敗選關鍵的中小企業與微型產業？做著百萬陸客夢的王國材不用白費力氣，早點「洗洗睡」吧，夢裡什麼都有。