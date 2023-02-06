冷眼集／美中為氣球過招 台唱和顯幼稚

台灣外交部。（本報資料照片）

美軍戰機用飛彈將中國大陸的高空氣球 擊落，精密科技飛彈與價廉氣球，兩者成本天差地別，白宮為了應付美國內部壓力，為了面子，只好吞下這個蝕本生意。真正需要解決的問題，仍然是如何緩解美中緊張關係，飛彈打氣球的戲碼只是煙火秀，緩解白宮對內的壓力罷了。

加拿大曾發生類似事件，各國順其自然，讓氣球自然落到波羅的海的小島上面，浪費一枚昂貴飛彈擊落氣球，毫無必要。只是，這個氣球在空中多停留一小時，拜登政府就要承受更多壓力，賠本作秀打下來，讓美國極右派閉嘴，也避免成為共和黨的選舉籌碼，不得不然。

美國國務卿布林肯 因為這顆氣球暫緩訪問大陸，大陸趕忙派出政治地位較高的中共外事辦主任王毅與布林肯對話，雙方謹慎管控危機，都要避免彼此捲入不必要紛亂。美中極力低調，台灣外交部卻是找到機會就要罵北京 一頓，猶如躲在大哥身後的小弟，只會叫囂，其實沒有任何本事。

不論氣球爭議是有意無意，北京這一局屈居下風，只能吞下苦水。布林肯延後訪問，靜待情勢發展，事緩則圓。高空氣球事件算不上是多麼重大危機，就是大國之間的博弈，你來我往，有輸有勝，不要被逮到就好。

這次陸方由王毅出面，可見得北京謹慎面對這起尷尬意外，不希望影響改善美中關係的大方向。這起爭議本與台灣無關，但外交部表現，像個跳梁小丑，為了表態討好美國，順便藉機羞辱北京，這樣的姿態，只是讓人看著笑話。

大國互動之間的微妙奧秘，又豈是只會發稿罵人的台灣外交部懂得。美國共和黨人龐培歐等藉氣球事件嘲諷北京，那是大選前的前奏曲，沒有什麼特殊意義，台灣外交部跟著唱和，反顯得幼稚。