掌國台辦首會台商 宋濤：只要認同九二共識 兩岸可復談

大陸國台辦5日在北京舉行「2023年台商新春座談會」，有50多位台商代表與會，這是國台辦主任宋濤（圖）上任後，首次與來自各省市的重量級台商代表「面對面」交流。（取材自中國台灣網）

大陸國台辦5日在北京 舉行「2023年台商新春座談會」，有50多位台商代表與會，國台辦主任宋濤指出，將致力促進兩岸各領域交流合作，為兩岸人員往來提供便利，推動早日實現兩岸往來正常化、交流常態化，不斷增進兩岸同胞福祉。他還說，只要台灣當局認同體現「一個中國原則」的「九二共識」，兩岸協商談判就可恢復。

這是宋濤上任國台辦主任後，首次與來自各省市的重量級台商代表「面對面」，除了闡明陸方對台政策立場，也談及台商關切議題，包括經貿交流、人員往來等。此次座談前，宋濤曾於上月底在廈門關切小三通，並走訪台資企業，與在廈台商台青交流。

據國台辦主管的「中國台灣網」報導，座談會於北京釣魚台 國賓館舉行，宋濤向台商致以新春祝福，重申中國大陸國家主席習近平在新年賀詞中強調，海峽兩岸一家親，衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉。

宋濤指出，要全面貫徹落實中共20大精神和「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「和平統一、一國兩制」方針，秉持「兩岸一家親」理念，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，助力台商台企融入新發展格局、參與高質量發展。大陸將致力促進兩岸各領域交流合作，為兩岸人員往來提供便利，推動早日實現兩岸往來正常化、交流常態化，不斷增進兩岸同胞福祉。

他並表示，願在「一個中國原則」和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和「國家統一」開展廣泛深入協商。只要台灣當局認同體現「一個中國原則」的「九二共識」，兩岸協商談判就可恢復；希望廣大台胞台商堅定紮根發展信心，積極促進兩岸交流合作，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，共同推動兩岸關係和平發展、推進「祖國和平統一」進程。