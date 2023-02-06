我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

土耳其7.8強震波及敘利亞 2國至少640死上千人受傷

趕快登記：CVS女性免費體檢 沒醫保卡也可以

掌國台辦首會台商 宋濤：只要認同九二共識 兩岸可復談

記者陳政錄／綜合6日電
大陸國台辦5日在北京舉行「2023年台商新春座談會」，有50多位台商代表與會，這是國台辦主任宋濤（圖）上任後，首次與來自各省市的重量級台商代表「面對面」交流。（取材自中國台灣網）
大陸國台辦5日在北京舉行「2023年台商新春座談會」，有50多位台商代表與會，這是國台辦主任宋濤（圖）上任後，首次與來自各省市的重量級台商代表「面對面」交流。（取材自中國台灣網）

大陸國台辦5日在北京舉行「2023年台商新春座談會」，有50多位台商代表與會，國台辦主任宋濤指出，將致力促進兩岸各領域交流合作，為兩岸人員往來提供便利，推動早日實現兩岸往來正常化、交流常態化，不斷增進兩岸同胞福祉。他還說，只要台灣當局認同體現「一個中國原則」的「九二共識」，兩岸協商談判就可恢復。

這是宋濤上任國台辦主任後，首次與來自各省市的重量級台商代表「面對面」，除了闡明陸方對台政策立場，也談及台商關切議題，包括經貿交流、人員往來等。此次座談前，宋濤曾於上月底在廈門關切小三通，並走訪台資企業，與在廈台商台青交流。

據國台辦主管的「中國台灣網」報導，座談會於北京釣魚台國賓館舉行，宋濤向台商致以新春祝福，重申中國大陸國家主席習近平在新年賀詞中強調，海峽兩岸一家親，衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉。

宋濤指出，要全面貫徹落實中共20大精神和「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「和平統一、一國兩制」方針，秉持「兩岸一家親」理念，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，助力台商台企融入新發展格局、參與高質量發展。大陸將致力促進兩岸各領域交流合作，為兩岸人員往來提供便利，推動早日實現兩岸往來正常化、交流常態化，不斷增進兩岸同胞福祉。

他並表示，願在「一個中國原則」和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和「國家統一」開展廣泛深入協商。只要台灣當局認同體現「一個中國原則」的「九二共識」，兩岸協商談判就可恢復；希望廣大台胞台商堅定紮根發展信心，積極促進兩岸交流合作，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，共同推動兩岸關係和平發展、推進「祖國和平統一」進程。

與會的大陸全國台企聯會長李政宏表示，新的一年大陸發展空間巨大、前景光明，廣大台商對在大陸扎根發展充滿信心。台企聯榮譽會長丁鯤華表示，大陸發展潛力大、產業配套完整，台商已有投資基礎，未來仍以大陸為投資重點。

大陸國台辦5日在北京舉行「2023年台商新春座談會」（圖），有50多位台商代表與...
大陸國台辦5日在北京舉行「2023年台商新春座談會」（圖），有50多位台商代表與會，這是國台辦主任宋濤上任後，首次與來自各省市的重量級台商代表「面對面」交流。（取材自中國台灣網）

北京 投資 釣魚台

上一則

冷眼集／美中為氣球過招 台唱和顯幼稚

延伸閱讀

國台辦：國民黨副主席夏立言 8日訪問中國大陸

國台辦：國民黨副主席夏立言 8日訪問中國大陸
國台辦會台商：只要認同九二共識 兩岸就可恢復協商

國台辦會台商：只要認同九二共識 兩岸就可恢復協商
觀察站／兩岸春暖花開？蔡政府須加把勁

觀察站／兩岸春暖花開？蔡政府須加把勁
陸委會：小三通擬常態化 直航增點待評估

陸委會：小三通擬常態化 直航增點待評估

熱門新聞

台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，影片因不明原因外流。圖／翻攝畫面

台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳

2023-02-02 11:13
台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，未料近日不明原因外流。圖／翻攝畫面

台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的

2023-02-02 12:53
佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲大師台灣時間5日下午安詳離世，享耆壽97歲，弟子們陪在身旁。圖／本報系資料照

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

2023-02-05 09:38
曾馨瑩曬老公郭台銘與孩子游泳的照片。(取材自Instagram)

郭台銘一家加州度假 妻曝光比佛利山7550萬元豪宅

2023-02-04 21:47
佛光山開山宗長星雲法師圓寂。本報系資料照片

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

2023-02-05 16:53
一名妻子抱怨丈夫忽視她感受、沒調和婆媳關係，不想行房被罵「花錢養妳還不給上」，訴請離婚，一審判准。台灣高等法院認為婚姻未達不堪同居之虐待、難以維持地步，且妻子對婚姻破裂要負較大責任，廢棄離婚判決，案件上訴最高法院中。示意圖非當事人。（取材自Ingimage）

控夫罵「花錢養妳還不給上」提離婚 法官發現問題在她身上

2023-01-31 21:29

超人氣

更多 >
佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲
星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子
螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶
中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉
台陸軍春宮女主角 傳心死將離開部隊 坎坷身世曝光

台陸軍春宮女主角 傳心死將離開部隊 坎坷身世曝光