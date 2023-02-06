陸委會提小三通常態化 藍委批：名詞詐騙 沒有誠意

藍委陳玉珍（左四）批抨小三通常態化「沒有誠意」。圖為小三通復航儀式上，陸委會主委邱太三（右三）與陳玉珍等人合影。（本報資料照片）

陸委會主委邱太三提出小三通常態化，國民黨 金門縣立委陳玉珍昨天批評，這是原地踏步，完全沒有前進，用了一個所謂常態化的名詞來詐騙 金馬民眾；金馬人民前往大陸地區要四天前造冊，且開放鮮少人搭乘的金泉航線 ，顯示行政院在推動「小三通」客運常態化上是「為德不卒、沒有誠意」。

陳玉珍說，明明當天還有船位，卻因為四天前未去登記而無法購票登船，難道國際空港也要台灣人民先向地方政府登記，才能購票出國嗎？現在連從中國大陸訪台旅客專案採檢都取消了，為何金門鄉親還要實施提前造冊這種不便捷的方案？陸委會是在搬石頭阻礙小三通常態化的道路嗎？

陳玉珍提出三點要求：第一，每天多一個來回，讓金門鄉親可以早上去，晚上回來；第二，人員擴大，現在擔心造成對金馬的各項量能的影響而採用團進團出，可以之後再慢慢放大；第三，陸配、台商、台人的眷屬都沒辦法過來，陸委會的思考完全沒有把台澎金馬的子民放在眼裡。

針對台商仍無法納入小三通人員範圍內，台商也急得跳腳，陳玉珍希望陸委會做政策時要站在百姓的立場思考，兩岸已漸漸融冰，希望陸委會不要再用政治思考，這對近期好不容易出現兩岸關係和緩的跡象恐怕又會再度蒙上陰影，行政院及陸委會不可不慎。