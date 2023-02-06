藍批小三通未擴及台商中轉 陳建仁：滾動式逐步檢討

針對小三通未擴及台商中轉，行政院長陳建仁（右二）表示，未來會滾動式逐步檢討。（記者謝進盛／攝影）

針對國民黨 批評小三通適用範圍沒有擴及台商中轉，這是原地踏步，不利於兩岸融冰，行政院長陳建仁今受訪表示，會依照疫情 狀況，與連江、金門縣做溝通、協調，將滾動式檢討 ，讓兩岸交流更健康、活絡。

陳建仁南下台南出席玉井農產加工及冷鏈物流中心工程開工動土後會後受訪，媒體詢問陳建仁小三通在7日後將常態化執行，但適用範圍沒有擴及台商中轉，國民黨批評這是原地踏步，不利於兩岸融冰。

陳建仁表示，在疫情控制許可下，政府會積極加強兩岸人民健康及友善交流，緩解兩岸之間緊張態勢。

他說，政府一定會按照疫情狀況，做相關的溝通協調，特別是跟連江縣和金門縣來溝通協調，因金門跟連江醫療量能，目前有所限制，加上中國疫情並不明朗，政府會用逐步、滾動式檢討，讓兩岸之間交流更加地健康、更加地活絡，來緩解兩岸之間緊張的態勢，政府一定會努力地往這方向來努力。

媒體也詢問陳建仁期盼疫後特別條例盡速通過，是否會加速對於各地建設推動以及對於中共可能農產品政治禁令是否已做好準備？

陳建仁說，疫後重建特別條例，還有特別預算，實際上就是要讓在疫情之後台灣中小企業，還有中低收入 戶，以及所有農村和漁村，都得到很好的改善，且也要加強台灣整體基礎建設，該特別條例通過，有請農委會在農水路及農民補助部分，政府都會特別加強。

陳建仁指出，針對中國對於台灣農產品限制，政府會以更好方法，讓台灣農產品在全球各地都能夠得到很好外銷，相信就可以讓農民賺大錢。