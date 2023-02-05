新聞評論／1顆侵美氣球 煽起台海危機氣旋

美國國防部證實，美國戰機已在美國領海將飄了數天的中國氣球射下。（路透）

美國國務卿布林肯訪中出門前一刻喊停。理由是中國大陸的偵察氣球 入侵美國領空，侵犯主權。氣球事件之前，新任眾院 議長麥卡錫 傳出準備訪台，引起美中台再度陷入軍事緊張，麥卡錫在布林肯出發前宣稱「目前沒安排訪台」，美中氣氛一度好轉，不料還是被一顆氣球中斷對話之路。川普及共和黨議員不斷叫陣白宮，要求「射下氣球」，凸顯拜登要恢復美中高層對話，內外都面臨逆風。

布林肯訪中，主要是修補被眾院前議長裴洛西訪台傷害的美中對話管道，阻止雙方關係惡化，管控台海新常態。然而美軍近來加強在琉球、菲律賓部署，已升高台海緊張。美中高層對話受阻，不僅影響未來對「麥卡錫變數」的危機管控，同樣值得關注的是，北京日前提議恢復兩岸16個直航點，此一攸關緩解台海新常態的建議，是否受到氣球事件牽累？

共和黨拿下眾院多數，建構反攻政權堡壘，連番打出台灣牌，挑戰北京底線，給白宮出難題。議長麥卡錫有意訪台，並成立中國事務特別委員會，該會還以加強對台軍售為由，有意訪台舉行聽證會。另有議員提案放棄一中政策，承認台灣獨立，建議邀請蔡英文總統訪美等。這些主張看似大力挺台，其實是拿台灣當小刀戳痛中共並讓拜登難堪，不僅無助台灣提升戰力，並且是升高台海危機作為選票提款機。

原本美中推動高層對話，連帶兩岸也出現互動善意，蔡英文總統表達對話意願，小三通也擬擴大恢復，北京則建議恢復直航航點。但在美中對立升高後，兩岸關係走向引人憂心。「間諜氣球」煽起美國反中氣旋，連行政院長陳建仁和外交部都隔海幫腔，蔡政府是否要再次利用這股反中氣旋，為保衛政權再賣一次芒果乾？

雖然去年九合一選舉讓蔡英文的抗中保台崩潰，但民進黨在2020年嘗過親美反中的勝選果實，自不會輕易錯過這班反中便車。在美國國會飆車反中的領軍下，綠營將抗中粉飾成親美，賴清德還率先撻伐疑美論，包裝務實台獨。氣球事件被升高成入侵美國主權，對美台反中陣營是利多，相對也縮減三方對台海危機的控管空間。