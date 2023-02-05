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陸委會宣布小三通常態化 仍限金馬民眾 台商不滿批歧視

台灣新聞組／台北5日電
陸委會宣布，金廈小三通春節專案改為常態化執行，但仍限金馬地區陸配與民眾。圖為金門水頭碼頭4日的搭船人潮。（記者蔡家蓁／攝影）
陸委會宣布，金廈小三通春節專案改為常態化執行，但仍限金馬地區陸配與民眾。圖為金門水頭碼頭4日的搭船人潮。（記者蔡家蓁／攝影）

小三通春節專案即將於6日到期，陸委會昨宣布行政院已核可「金馬地區民眾春節交通專案」後續常態化執行，相關措施7日起實施，儘管船班有所增加，但旅客身分仍限制為金馬地區陸配與民眾。

本報系聯合報報導，台企聯常務副會長翟所領表示，疫情都已經過去了，不了解只限金馬的原因是什麼。他強調，福建地區台商很多都是來自台灣本島，希望政院能重新考量這項政策的合理性。

個性溫和、一直積極推動小三通復航的廈門台商協會榮譽會長吳家瑩昨晚聽到這項消息時，則是一度氣到說不出話來。他說，「這種作法不只歧視，根本是侮辱在大陸的台商，台商會用選票來教訓政府。」

金門縣長陳福海也強調，將爭取小三通逐步開放、滾動擴班，讓更多兩岸民眾能透過小三通往返兩岸。

陸委會昨晚發布新聞稿指出，原先的專案截至2月3日，雙方船舶合計往返34班（金門28班、馬祖6班），共計載運4299人次，其中金馬籍國人及其配偶約占99%，其他人道適用對象約占1%；旅客入境唾篩陽性率初期介於14.8%至20.5%，近期已降至2.2%。

陸委會表示，上述專案執行順利，地方民意普遍反映希予延續。考量金馬民眾需求及當地醫療量能有限之情況，經相關機關檢討，推動專案常態化，並調增航線及航班。

具體而言，金廈航線維持每天至多一班，新增金泉航線每周至多兩班；馬祖航線由每周至多兩班，增加為每周至多四班。相關規定自7日起實施。

不過，陸委會宣布的常態化措施，仍限制搭乘民眾為金馬地區陸配與民眾，不包含台商、台灣本島陸配、台生等。對此，陸委會表示，「在中國大陸疫情仍不透明下，考量金馬醫療量能不足，待後續常態化執行情形，適時滾動檢討」。

金門地區民眾因擔心小三通能否延續，周末的往返航班均已客滿。不少民眾呼籲，小三通應擴班或取消訂位需提前四天的規定，否則臨時有急事要往返很不方便。

航線 疫情 歧視

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