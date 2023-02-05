兩岸陸續解封 海基會前董座洪奇昌：融冰從觀光著手

陸委會宣布小三通將「常態化」。（新華社）

兩岸疫情 陸續解封，是否重啟民間交流成焦點。海基會前董事長洪奇昌公開呼籲政府，隨著疫情趨緩，雙方主管兩岸事務的新人事就定位，加上近來陸方釋出一定善意，兩岸融冰的時機已成熟，應可從觀光 、航點恢復等低政治性的項目著手，逐步開放兩岸交流。黨政人士則回應，任何交流必須「健康、有序」，相信不久的將來會有初步成果。

大陸近期對63家台企食品輸陸解禁，也致函申請恢復16個直航點；陸委會昨宣布小三通將「常態化」。綠營人士觀察，近期陸方拋出恢復航點時，未再提九二共識，可說是睽違七年首度遞橄欖枝。洪奇昌說，這基本上延續年初以來陸方釋出對台善意的表現。

洪奇昌說，蔡英文總統在去年底的國安高層會議中，設下今年達600萬觀光人次的目標，若少了陸客將難以達成。台方可從務實的民間交流做起，包含小三通常態化、開放陸客到台旅遊、恢復兩岸直航點等；其中，若涉及兩岸CIQS（海關、證照查驗、人員檢疫及動植物檢疫、安檢及航空保安）協商，海基會、海協會力有未逮，可由民間協會組成的「小兩會 」促成。

學者趙春山不諱言，過去兩岸直航航點中止是因疫情關係，疫情和緩後，民眾希望開放，蔡政府若阻擋，就成政治考量。