陸氣球去年也飄台 台防部研判氣象科研用

去年，台灣本島上空也曾飄進陸方高空氣球 ，當時國防部 研判為氣象科研使用。此次大陸高空氣球侵入美國，國防部昨天表示，針對台海周邊航空飛行器（含空飄氣球），國軍運用聯合情監偵機制均全般掌握，並視威脅程度應變反制。

本報系聯合報報導，去年2月，大陸福建省72集團軍遠程火箭旅，於春節過後陸續對台灣北部至中部施放高空氣球，高度約1萬至9000英尺，國防部證實空軍在基隆、桃園、新竹共偵獲四波高空氣球，研判應為氣象科研使用。

中央氣象局長鄭明典則表示，被美方視為間諜 氣球的「高空探測氣球」存在已久，在世界各地都曾出現過，但至今無法證實它所屬單位及功用，只能以外型研判為通信及實驗用。

外國氣球跑進美國上空不是第一次，二戰末期，日本發動一場氣球作戰，炸死六人，爆炸現場後來豎起紀念碑，紀念這起悲劇。

1944年11月到1945年4月，日軍動員學生生產氣球炸彈，向美國發送9000顆紙製高空氣球。1945年5月5日，俄勒岡州布利的牧師米契爾與懷孕妻子及五名主日學孩子到雷納德溪野餐，遇到氣球炸彈，妻子與五名孩子被炸死，地面炸出三呎深大洞。

這次大陸氣球闖入美國，美國極右派人士要求打下氣球，不過，想擊毀高空氣球不如想像中容易，25年前加拿大曾遇高空氣象研究氣球偏離方向，出動戰鬥機射擊1000發機槍彈仍然打不下，氣球最後降落芬蘭小島。

國防安全研究院所長蘇紫雲分析，美國沒有擊落大陸間諜氣球，一方面是擔心傷及地面人員，另一方面是在做反情報工作，觀察氣球跟大陸衛星連線訊號。