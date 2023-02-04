台交長歡迎陸客 業界估3月恢復旅遊

疫情期間大量觀光從業人員轉職，如今邊境開放，旅遊市場回溫，卻嚴重缺工。圖為桃園機場旅行團領隊帶團搭乘遊覽車。(記者季相儒／攝影)

大陸國台辦日前呼籲兩岸航線盡速恢復運轉，並優先開放16個航點，交通部長王國材昨表示，的確接到陸方希望增加航點的呼籲，交通部的態度是歡迎兩岸人民觀光 交流，評估妥善就會開放。旅遊業者則解讀兩岸正互釋善意，推測3月大陸兩會結束後，有機會恢復兩岸旅遊。

綜合媒體報導，王國材說，疫情 前兩岸的大陸航點有51個，COVID-19疫情後，維持北京 、上海、廈門、成都4個航點，陸方提出恢復包括廣州、南京、重慶等16個航點；交通部目前正與陸委會、衛福部密集討論中，現在的想法是，現有4個營運中的兩岸直航點，搭載率都在五成以下，若再開放16個航點，運量是否足夠支撐，民航局會再與航空公司討論。

王國材也提到中國大陸的疫情考量，他說，很多人會擔心疫情，不一定願意現在搭機，另外除了航點增加外，兩岸觀光簽證也都一起評估，評估妥善就會開放。

本報系聯合報報導，現在各國都在搶國際觀光客，包括陸客也是各國爭取的對象，而台灣訂定今年來台旅客人數目標是600萬，其中100萬是陸客，但兩岸直航航點不足，陸客團也沒開放，要如何達成目標？王國材回應說，若要開放應該很快，等相關部門討論出結果就會向大家報告。

疫後觀光復甦，但觀光旅宿業缺工問題嚴重，人才缺口預估逾萬人，交通部長王國材昨表示，將適當補貼觀光人才薪資，以增加人力回流誘因，預計補貼時間為一年，現正與相關單位研擬方案。

觀光業者反應兩極，有人樂觀其成，也有業者批評，旅宿業平均薪資已提升到3萬至3萬5000元(約1000至1167美元)，不願意做的就是不願意，補貼薪資未必能達一定效益。

台大國發所兼任副教授辛炳隆批評，業者不願意提高待遇，而是仰賴政府短期補貼，是很奇怪的邏輯。交通部應該先問的是業者究竟提高待遇了嗎？月薪4萬元(約1333美元)了嗎？且不只有待遇問題，業者也應該檢討人力運用方式是否不夠靈活。