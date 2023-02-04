我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

台交長歡迎陸客 業界估3月恢復旅遊

台灣新聞組╱台北4日電
疫情期間大量觀光從業人員轉職，如今邊境開放，旅遊市場回溫，卻嚴重缺工。圖為桃園機場旅行團領隊帶團搭乘遊覽車。(記者季相儒／攝影)
疫情期間大量觀光從業人員轉職，如今邊境開放，旅遊市場回溫，卻嚴重缺工。圖為桃園機場旅行團領隊帶團搭乘遊覽車。(記者季相儒／攝影)

大陸國台辦日前呼籲兩岸航線盡速恢復運轉，並優先開放16個航點，交通部長王國材昨表示，的確接到陸方希望增加航點的呼籲，交通部的態度是歡迎兩岸人民觀光交流，評估妥善就會開放。旅遊業者則解讀兩岸正互釋善意，推測3月大陸兩會結束後，有機會恢復兩岸旅遊。

綜合媒體報導，王國材說，疫情前兩岸的大陸航點有51個，COVID-19疫情後，維持北京、上海、廈門、成都4個航點，陸方提出恢復包括廣州、南京、重慶等16個航點；交通部目前正與陸委會、衛福部密集討論中，現在的想法是，現有4個營運中的兩岸直航點，搭載率都在五成以下，若再開放16個航點，運量是否足夠支撐，民航局會再與航空公司討論。

王國材也提到中國大陸的疫情考量，他說，很多人會擔心疫情，不一定願意現在搭機，另外除了航點增加外，兩岸觀光簽證也都一起評估，評估妥善就會開放。

本報系聯合報報導，現在各國都在搶國際觀光客，包括陸客也是各國爭取的對象，而台灣訂定今年來台旅客人數目標是600萬，其中100萬是陸客，但兩岸直航航點不足，陸客團也沒開放，要如何達成目標？王國材回應說，若要開放應該很快，等相關部門討論出結果就會向大家報告。

疫後觀光復甦，但觀光旅宿業缺工問題嚴重，人才缺口預估逾萬人，交通部長王國材昨表示，將適當補貼觀光人才薪資，以增加人力回流誘因，預計補貼時間為一年，現正與相關單位研擬方案。

觀光業者反應兩極，有人樂觀其成，也有業者批評，旅宿業平均薪資已提升到3萬至3萬5000元(約1000至1167美元)，不願意做的就是不願意，補貼薪資未必能達一定效益。

台大國發所兼任副教授辛炳隆批評，業者不願意提高待遇，而是仰賴政府短期補貼，是很奇怪的邏輯。交通部應該先問的是業者究竟提高待遇了嗎？月薪4萬元(約1333美元)了嗎？且不只有待遇問題，業者也應該檢討人力運用方式是否不夠靈活。

觀光 疫情 北京

上一則

春節回補 台灣新冠單日逾百死 7個月新高

下一則

立委提案砍正副總統卸任禮遇金 喊陳建仁「完成承諾」

延伸閱讀

陸委會：小三通擬常態化 直航增點待評估

陸委會：小三通擬常態化 直航增點待評估
六都市長列席行政院會 侯張盧籲修財劃法

六都市長列席行政院會 侯張盧籲修財劃法
林佳龍接總統府秘書長 扮蔡、賴溝通橋梁

林佳龍接總統府秘書長 扮蔡、賴溝通橋梁
蔡英文介紹新內閣 期許一棒接一棒 關關難過關關過

蔡英文介紹新內閣 期許一棒接一棒 關關難過關關過

熱門新聞

台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，影片因不明原因外流。圖／翻攝畫面

台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳

2023-02-02 11:13
台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，未料近日不明原因外流。圖／翻攝畫面

台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的

2023-02-02 12:53
星宇航空C位女模湘是殯葬業大王的女兒。圖／摘自臉書

星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王

2023-01-27 13:40
法國鬥牛犬示意圖。(Pexels)

台灣21歲女除夕猝死家中 慘遭5愛犬啃咬

2023-01-28 16:34
一名妻子抱怨丈夫忽視她感受、沒調和婆媳關係，不想行房被罵「花錢養妳還不給上」，訴請離婚，一審判准。台灣高等法院認為婚姻未達不堪同居之虐待、難以維持地步，且妻子對婚姻破裂要負較大責任，廢棄離婚判決，案件上訴最高法院中。示意圖非當事人。（取材自Ingimage）

控夫罵「花錢養妳還不給上」提離婚 法官發現問題在她身上

2023-01-31 21:29
旅居歐洲的婦人利用返台過年，專程到泰山消防分隊請隊員黃國峰協助，無損摘下母親送給她的珍貴翡翠金戒。圖／消防局提供

台消防員「這一招」聲名遠播 有人遠從法國登門求助

2023-01-29 11:35

超人氣

更多 >
為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的
原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中
「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇
威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母
狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有

狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有