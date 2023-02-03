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楊永明：蔡英文政府應停止運作麥卡錫訪台

記者王寓中╱台北3日電
國安會前副秘書長楊永明呼籲蔡英文政府：停止運作麥卡錫訪台。(取材自臉書)
國安會前副秘書長楊永明呼籲蔡英文政府：停止運作麥卡錫訪台。(取材自臉書)

美國眾議院議長麥卡錫2日表示，「我現在沒有任何排定訪問台灣的行程」，但他也重申1日在白宮的說法：「中國永遠不能左右我要去哪或能不能去哪。」雖然目前沒有排定行程，但麥卡錫今年內是否訪台，仍受到高度關注。

國安會前副秘書長楊永明今天在臉書發文表示，站在維護台海安全與台灣總統大選的立場，他必須對麥卡錫議長在今年內訪問台灣表達反對之意，並呼籲蔡英文政府「停止運作麥卡錫訪台」。

楊永明表示，他反對麥卡錫今年內訪台是基於兩個主要理由。首先，由於民進黨帶有台獨標籤，麥卡錫若在今年內訪台，北京可能將解讀為實際是支持台獨。尤其上次前議長裴洛西訪台，導致解放軍圍台軍演 ，如果新上任的麥卡錫硬是堅持此時訪台，預計類似軍演會比照或擴大，將導致再一次的台海危機 。

他表示，想想看，台灣在一年不到的時間內就面對兩次台海軍事危機，甚至可能發生意外衝突，如同破壞台灣安全與台海和平，也會對經濟與民生產生負面影響，這都不是台灣人民願意見到與承受的。

其次，楊永明表示，今年是台灣總統大選年，美國議長訪台可能將造成背書民進黨、美方支持民進黨的印象，也可能被誤會是介入台灣大選 的作為，特別近日立法院長游錫堃訪問華盛頓、駐美代表蕭美琴也訪問麥卡錫辦公室，都被媒體質疑是在邀請訪台。外國政治人物不介入他國大選，本應是國際政治的常規；就像在2020年，德國總理梅克爾也拒絕在美國大選期間前往美國出席G7會議，以避免被誤會為支持川普總統。

楊永明指出，美中兩國已經進入激烈對抗的新冷戰，拜登政府對中國採取許多管制與制裁措施，雙方及盟友在印太地區的軍備競賽已然展開，台灣很有可能成為兩強之間的代理戰爭場所，台灣政府、政黨與政治人物此時都應努力 維護台灣安全與台海和平，守護台灣美麗家園。

楊永明再次重申，歡迎美國友人訪問台灣，但朋友應避免來訪導致危機衝突，也不該讓出訪被解讀為介入選舉的動作。

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