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促金酒解禁…藍委：數度協商 發現對岸積極

記者程遠述╱台北3日電
國民黨立委陳玉珍(左)數度往返廈門和對岸協商，右為大陸國台辦主任宋濤。(圖：陳玉珍辦公室提供)
國民黨立委陳玉珍(左)數度往返廈門和對岸協商，右為大陸國台辦主任宋濤。(圖：陳玉珍辦公室提供)

因金門高粱遭陸方禁止輸入，及小三通遲未恢復等問題，國民黨立委陳玉珍從去年底至今數度往返廈門和對岸協商，也在台與各部會討論，最後政府端出小三通春節專案，陸方也解禁金酒。

陳玉珍指出，這次經驗證明，如要達成蔡英文總統期望的「兩岸人民恢復健康有序交流」，兩岸需先建立溝通，例如不管是這次產品遭禁、小三通，或未來想加開兩岸飛航航點航班等，她發現因無有效溝通，兩岸對彼此的誤判確實存在，以致許多人民需求無法適時達成。

陳玉珍坦言，產品被禁與否，多少與兩岸關係緊張程度有關，但至少要知道原因，才能找出解決辦法，甚至擱置爭議，這次她就在溝通中協助金酒，相信其他產品也可能是類似情況。

陳玉珍指出，小三通情形也雷同，金門及有需求的台灣人民都盼望恢復，但兩岸沒管道，如何建立包括防疫、通關及港口等互信標準？這次自己都是應對岸邀請去談小三通，才發現其實對方態度也相當積極想要小三通，並非一開始有人猜測的負面拒絕。

她回台灣也都和政府部會討論所知細節，很高興看到政府可以先用專案方式讓春節可以小三通，和陸委會主委邱太三日前討論後，對日後逐步恢復小三通正常化，也正面樂觀。

陳玉珍並提及，還有台商、台生等不斷請求的加開兩岸航點航班，之前自己聽到政府部門傳出，認為大陸不想開放，但她這幾個月實際去談的過程，發現對岸是想增開，果然近日陸方就拋出希望恢復16航點，動作比台灣還快，「這就是誤判、誤會」造成的延遲，希望未來政府能解決溝通問題。

至於有人質疑陳玉珍此行是配合對岸「統戰」，陳玉珍則回應，完全是因為民生、民意需求才奔波，且不管是民進黨自己或台灣的對外關係，都強調與對岸溝通，要減少衝突或風險是一步步慢慢累積而來，必須要有人能做。

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