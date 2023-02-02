訪美晤麥卡錫？游錫堃避答 結束緊湊行程後要趕快返台

台立法院長游錫堃1日訪問華府。(華盛頓記者張文馨／攝影)

立法院長游錫堃1日訪問華府 ，外界關注是否與美國聯邦眾議院議長麥卡錫 （Kevin McCarthy）碰面，游錫堃沒有正面回應，多次細數自己行程緊湊，結束後要「趕快回台灣」；記者稍晚在國會山莊直擊駐美代表蕭美琴步出議長辦公室，蕭表示，這是例行拜會，並未見到麥卡錫本人。

事實上，麥卡錫1日下午參加黨團會議，接著赴白宮和美國總統拜登討論債限問題，他傍晚在白宮對媒體表示，「我不認為中國能左右我什麼時候要去哪裡。」

游錫堃說，北京自稱民主國家，卻對任何與台灣往來的國家和國會議員都表達抗議，這戰狼外交式的反應證明中方不是民主國家，「沒抗議的話，那個官員大約就無法存活、無法升官」，他說，可把中方抗議舉動看成一般的SOP。

對於是否安排游錫堃和麥卡錫會晤，蕭美琴和游錫堃均未正面答覆；至於是否已經邀請、會不會當面邀請麥卡錫訪台，游錫堃不置可否。

游錫堃表示，這次來的目的為宗教自由高峰會和全美祈禱早餐會，結束後還要與台僑交流；有關麥卡錫訪台，游說，於民主國家而言，議長和議員的互訪都非常正常，由駐美代表處與美方交流安排。

蕭美琴表示，游錫堃此行緊湊辛苦，包含其民間友人安排與宗教界的交流，駐美代表處在非常緊湊的行程裡，安排游有機會與美方朋友交換意見。

傳出游錫堃此行在華府拜會國務院官員，不過至截稿時間為止，國務院並未回覆記者詢問。

游錫堃在華府的首場活動就是在國際宗教自由峰會上演說，他批評中共 打擊宗教無所不在，中共政權本質是對外擴張，從「孔子學院」到「中國夢」，欲與美國共管太平洋、在各地遂行戰狼外交和一帶一路、推動南海軍事化，以及沒收香港一國兩制。

游錫堃說，作為華人文化圈中唯一的民主國家，台灣是民主堡壘也是燈塔，守護台灣有兩大部分，一是以台灣民主催化華人文化圈；二是台灣位居美國印太戰略樞紐，若台灣被中共併吞，不僅民主燈塔消失，中共突破第一島鏈也會對全球造成威脅。

游錫堃表示，有過半船隻行經台灣海峽，若台海成為中國大陸內海，對全球經濟和晶片供應影響甚鉅；他說，守護台灣事實上是守護全球人民。