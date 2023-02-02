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兩岸16航點 國台辦促恢復 陸委會：檢討評估

台灣新聞組／台北2日電
兩岸直航現春意，國台辦昨日敦促台灣優先考慮恢復廣州等16個台灣民眾反映較為集中的航點，並稱大陸方面已全面做好相關準備。(本報資料照片)
兩岸直航現春意，國台辦昨日敦促台灣優先考慮恢復廣州等16個台灣民眾反映較為集中的航點，並稱大陸方面已全面做好相關準備。(本報資料照片)

中國大陸大動作敦促兩岸大規模復航。昨天下午，先是由中國航空運輸協會發布聲明，呼籲盡快恢復兩岸直航航點，便利台胞往來。國台辦於晚間證實，大陸航空主管部門已通過「海峽兩岸空運協議」聯繫渠道致函台灣方面，希望可優先考慮恢復廣州等16個台灣民眾反映較為集中的航點，大陸已全面做好相關準備。

新冠疫情爆發後，2020年2月，時任行政院長蘇貞昌就將兩岸直航大陸61個航點，限縮至只剩北京、上海、成都、廈門4地。

中國航空運輸協會昨日發布聲明稱，當前兩岸疫情均已平穩，是進一步恢復兩岸航線正常運營的有利時機，「大陸民航業務技術人員已通過兩岸民航聯繫人渠道致函台民航主管方面，提出恢復兩岸航線正常運營的建議。」

中國航空運輸協會2005年成立，是經大陸民政部核准登記註冊，以大陸民用航空公司為主體組成的大陸全國性社團法人，受大陸民航局業務指導和監督管理。

中國航空運輸協會的聲明稱，「近一段時間，台灣同胞對實現兩岸正常交流往來的意願強烈。中國航協海峽兩岸航空運輸交流工作委員會呼籲盡快恢復兩岸直航航點，便利台胞往來。」

對此，國台辦發言人朱鳳蓮昨晚間透過「答記者問」方式證實，大陸航空主管部門2月1日已透過「海峽兩岸空運協議」聯繫渠道致函台灣方面表示，當前，兩岸疫情均已平穩，是進一步恢復兩岸航線正常運營的有利時機。「希望貴我雙方相向而行，推動兩岸航線恢復正常運轉，可優先考慮恢復台胞反映較為集中的廣州等16個兩岸直航航點。」

朱鳳蓮說，大陸方面認為，當前，大陸疫情已得到很好的控制，台灣同胞完全可以安心學習、工作、創業、生活。「兩岸同胞對實現正常交流往來的意願強烈，我們高度重視並已全面做好相關準備。」

朱鳳蓮表示，希望台灣方面珍惜兩岸空中直航來之不易的成果，採取務實措施，優先恢復台胞反映集中的兩岸直航航點，持續推動兩岸航線恢復正常運轉，造福兩岸同胞。

對於大陸相關說法，陸委會昨晚回應稱，將洽民航局進一步了解。陸委會表示，有關增加兩岸空運客運直航航點，政府持續依疫情及兩岸情勢發展進行評估檢討。

民航局昨晚證實有收到大陸來函，正在討論中。航空業者則對兩岸增加航點樂觀其成，但也坦言，兩岸目前政治情勢依然冰冷，加上我方仍禁止陸客來台，兩岸航點、航班密集度短時間要恢復到像過去那樣熱絡，恐有難度。

此外，國民黨立委陳玉珍昨赴陸委會拜會主委邱太三，討論小三通後續實施事宜。陳玉珍表示，希望小三通之後能夠常態化、也希望放寬人員往來資格、簡化手續，她也轉達台商的建議，希望增加兩岸直航航點。陳玉珍轉述，邱太三表示近日將跨部會開會討論，她持正面樂觀態度。

陸委會表示，後續檢討及規畫將把陳玉珍意見納入評估，至於增加兩岸航點也會依疫情及兩岸情勢發展評估檢討。

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