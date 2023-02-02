和碩董座任綠智庫副董 彭博：恐激怒北京

彭博資訊報導，民進黨 智庫新境界文教基金會邀請和碩集團董事長童子賢擔任副董事長，恐激怒中國大陸，增添蘋果 與中國大陸供應鏈 的不確定性。童子賢昨天表示，「我非參與政治的角色，只是被徵詢產業問題與經濟議題時候的建言者。」

親近人士說，童子賢也交好行政院前院長江宜樺與前立委丁守中等藍營人士，童列名屬性偏藍的長風基金會副董事長，該基金會董事長為江宜樺；童也是丁守中創立兩岸交流基金會長期以來的董事，深度參與史丹福大學胡佛研究所的中國近代史研究與兩蔣日記史料保存。若說童子賢擔任民進黨智庫副董事長將影響蘋果在大陸供應鏈的不確定性，未免太過忽略中道意見、太過忽略社會有經濟與產業議題的實事求是，而太在意虛銜。

彭博資訊報導指出，和碩正積極分散生產業務、遷離中國大陸，但目前主要的iPhone生產業務仍是在中國大陸的上海和崑山，擔任民進黨智庫董事長的副總統賴清德曾自許「為台灣獨立的政治工作者」，童子賢的新職可能增添蘋果與中國大陸供應鏈的不確定性。

國民黨發言人蕭敬嚴說，賴清德延攬童子賢，除了要加強與企業界連結以利2024參選總統之路，也是試圖透過企業界、知中派等人士來淡化「務實台獨工作者」色彩，希望降低北京的疑慮；相信民進黨已評估過童子賢人事的政治效應，若中國大陸真的對和碩出手，反而增加民進黨2024打兩岸「反中牌」的籌碼。

海基會前董事長洪奇昌指出，智庫並非政府組織，只是交換意見的平台，政治性其實不高，並不樂見外媒往這方向解讀，也不認為中國大陸涉台單位會如此看待這項人事。童子賢過去長期關注社會公眾議題，國內不必將此事過度泛政治化，不同政治立場者應有更多的溝通對話，如果台灣內部持續分裂對立，也不利於兩岸關係往和平方向進展。

民進黨中央表示，相信童子賢在產業界的實務經驗，絕對能夠在經濟發展和產業創新方面提出不一樣的政策思考。