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談到台灣之行 麥卡錫稱中國「任何時地」都無權置喙

蕭美琴訪麥卡錫辦公室 游錫堃稱國會交流正常

中央社／華盛頓1日專電
台灣駐美代表蕭美琴美東時間1日被目擊前往美國聯邦眾議院議長麥卡錫辦公室拜會。她表示，今天沒有特別規劃討論麥卡錫訪台議題，駐美處與所有關心台灣的議員、願意支持台灣的好朋友辦公室一向維持緊密溝通。（中央社）
台灣駐美代表蕭美琴美東時間1日被目擊前往美國聯邦眾議院議長麥卡錫辦公室拜會。她表示，今天沒有特別規劃討論麥卡錫訪台議題，駐美處與所有關心台灣的議員、願意支持台灣的好朋友辦公室一向維持緊密溝通。（中央社）

台灣立法院長游錫堃今天不願多談眾院議長麥卡錫可能訪台計畫，但表示台美國會交流非常正常，中國反應過度。駐美代表蕭美琴則被目擊前往麥卡錫辦公室拜會。

游錫堃今天上午出席國際宗教自由峰會（International Religious Freedom Summit）發表演說，並與美國國家民主基金會會長威爾森（Damon Wilson）對談。

立法院長游錫堃（中）美東時間1日上午出席國際宗教自由峰會發表演說，並與美國國家民...
立法院長游錫堃（中）美東時間1日上午出席國際宗教自由峰會發表演說，並與美國國家民主基金會會長威爾森（右）對談。（中央社）

美媒日前報導，麥卡錫（Kevin McCarthy）計畫春季訪台，外界好奇游錫堃此行是否會與麥卡錫會晤，是否會當面邀請他訪台。對此，游錫堃接受媒體訪問時未正面回應。

他表示，台灣國會與美國國會、行政官員保持密切交流，任何交流包括國會議員、議長到台灣訪問，在民主政治是非常正常現象，駐美處應會有密切交流與適當安排。

立法院長游錫堃出席華府國際宗教自由峰會後接受媒體訪問時，不願多談美國聯邦眾議院議...
立法院長游錫堃出席華府國際宗教自由峰會後接受媒體訪問時，不願多談美國聯邦眾議院議長麥卡錫可能訪台計畫，但表示台美國會交流非常正常，中國反應過度。（中央社）

對於中國的抗議，游錫堃則表示，中國反應非常過度，民主國家國會交流十分正常，民主國家應該尊重各國人民意見。台美關係密切，國會交流是正常，不必反應過度，尤其是中國。

游錫堃過去曾呼籲美國承認台灣，在被問及是否會利用此次與美方友人見面時再次拋出這一議題時，游錫堃說，「我還是會，這是我的主張」。他在2018年10月提出時曾預測，未來10年，台灣在外交方面可以獲得美國承認，現在也有美國國會議員支持。

蕭美琴則表示，台灣國會與其他國家國會往來是數十年來傳統，是台灣人民熱情希望與國際接軌的一環，也是駐美代表處長期穩健推動的工作。未來也持續在此基礎以及美台之間共享價值基礎上，繼續歡迎來自全世界好朋友與台灣站在一起，關心台灣。

至於游錫堃是否會拜會麥卡錫或其他美國行政官員、國會議員，蕭美琴表示，游錫堃此行時間很短，華府停留時間可能比搭機時間還短，時間不多，代表處會盡量安排讓他有機會就一些想法與美方朋友交換意見。

在結束與台外媒的記者會後，蕭美琴被目擊前往國會山莊拜訪麥卡錫辦公室，不過她表示今天並未與麥卡錫碰到面。

問及是否有向麥卡錫幕僚提出訪台灣邀請時，蕭美琴表示，今天沒有特別規劃討論這一議題。

她指出，對所有關心台灣的議員、願意支持台灣的好朋友辦公室一向維持緊密溝通。對於台灣現在面臨的處境、關心的議題以及台美許多雙邊合作議題，也都會隨時與各辦公室保持聯繫。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

麥卡錫 華府 眾議院

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