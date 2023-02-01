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川普之後第二人？美前駐聯合國大使海理傳將參戰2024

不用是傻子？川普面對檢方取證援引400多次「不自證己罪」

黑白集／蕭美琴自己人的好 美國人懂

黑白集

年前曾傳出駐美代表蕭美琴將接任外長，《紐約時報》也恰巧發出專文，盛讚她是華府最具影響力的大使。弦外之音是，戰貓琴是美台間無可取代的傳話人，間接否定人事異動傳聞。綠營側翼譴責，民進黨把人才放在花蓮屎坑10年，偏激言論道破要害：美琴的好，還是美國人最懂。

紐時推崇蕭美琴的功力，說她每天幾乎都和白宮高官交談，與國會山莊兩大黨領袖保持聯繫，稱許台灣擁有華府最具效率的外交官。但美國人眼中的「效率」，無非是台灣貢獻台積電，助美重建半導體產業鏈，及延長兵役與加強後備戰力，配合美軍退出第一島鏈。

從台灣的角度看效率，難免遺憾。儘管蕭美琴直達天聽，但美方對台軍售就是無法準時交貨，台美自由貿易協定始終只聞樓梯響。台灣人至今最有感的外交果實，還是馬政府爭取到的訪美免簽證。

蕭美琴贏得美方信任，綠媒加碼透露，美國政界在價值觀與相處上，將她視作「美國人」，故溝通無礙。此話意味深長，戰貓琴台美混血背景填補文化隔閡，有助縱橫；但論外交的基本目的，中華民國大使被他國視作「自己人」，對國家整體利益是增或損？

戰貓是華府圈內人，綠營因此看好「賴蕭配」。深受華府疑賴論困擾的賴清德，是否選擇「美國自己人」當副手，真有這麼簡單嗎？

華府 中華民國 賴清德

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