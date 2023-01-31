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美中晶片戰波及? 聯電回購廈門聯芯 遭大陸卡關

記者簡永祥、李孟珊／台北31日電
聯電申請買回廈門聯芯3成股權，成為百分之百子公司一案遭大陸福建省卡關，業界研判應和美中晶片戰有關。(本報資料照片)
聯電申請買回廈門聯芯3成股權，成為百分之百子公司一案遭大陸福建省卡關，業界研判應和美中晶片戰有關。(本報資料照片)

晶圓代工大廠聯電去年向經濟部投審會申請，買回廈門聯芯30.0496%股權，成為100%持股子公司案，遭遇福建省卡關，聯電昨天坦承目前回購進度確實未能依既定計畫進行，並怒批此案若遭阻攔，將成為無法保障台商權益重大案例，並恐掀起骨牌效應。

業界研判，聯電應是被美中晶片大戰波及，使得北京官方不願放棄聯芯股權，牽動聯電集團內部管理及大陸布局。

聯芯是聯電赴中國大陸首宗12吋晶圓廠投資案，由聯電及子公司和艦、廈門市政府及福建省政府共同合資，廈門市政府由旗下金圓產業發展出資，福建省政府則由旗下電子信息產業創業投資出資，陸資出資比率約占3成，聯電及和艦合計約占近7成，規畫月產5萬片12吋晶圓代工廠。

聯芯2015年3月26日動土、2016年第4季量產。聯電表示，依照當初3方簽訂合約，聯電可在成立7年後買回陸方的股權，成為100%持股子公司，聯電也依照約定，在去年10月向經濟部投審會申請以人民幣48.58億元（約7億2483萬美元），分3年買回廈門聯芯30.0496%股權。

聯電供應鏈透露，廈門市政府已同意出售持有的聯芯股權，卻遭福建省卡關；福建省迄今對出售聯芯股權案遲遲不點頭。至於是否因為美國加大對大陸半導體產業制裁力道，福建省希望保有能在大陸半導體產業做出貢獻，還是來自北京當局的授意，聯電也摸不清頭緒。

聯芯近年受惠全球晶片荒，營運轉虧為盈，若回購進度受阻，聯電大陸擴廠計畫恐會受阻，也使得聯芯難以撕下「陸資企業」的標籤，在美中科技戰戰火愈演愈烈下，甚至可能成為遭美國盯上的包袱。不僅無法避免美方對陸半導體業既有與未來可能的管制，甚至未來也會遭白宮點名「太親陸」，使得聯電出貨美企同步受累。

業界分析，或許外界以為，聯電若無法順利將聯芯納為100%持股子公司，頂多就是維持現狀，但在美中兩強競爭的大環境下，「不是只有維持現狀這麼簡單」。

此次聯電收購計畫遭卡關，外界認為是美中科技戰的延燒，因為目前大陸發展先進製程受阻，加上中芯國際良率遲遲拉不起來，仍有陸資且能參與營運的的廈門聯芯，成為陸方難以放棄的據點。

業界原本預期，聯芯若擺脫陸資色彩，可望擺脫遭白宮管制的緊箍咒，後續製程升級、設備取得也相對具有優勢，為聯電集團戰力大加分。如今情勢發展不如預期，聯芯擺脫不了陸資色彩，不僅不利大股東聯電的權益，後續聯芯發展之路也恐出現變數。

聯電蘇州和艦廠。(本報資料照片)
聯電蘇州和艦廠。(本報資料照片)

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