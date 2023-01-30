金門縣長見過國台辦主任後 金酒等63家台食品恢復輸陸

北京有意恢復金門酒廠等63家台資企業產品輸陸，台灣當局對此「正面看待」。(記者許正宏／攝影)

去年底金門高粱等多項台灣食品遭中國大陸禁止進口，國台辦昨天表示，包括金門酒廠在內的63家台灣食品企業已予以註冊或更新註冊資料，顯示北京 有意重新放行上述產品輸陸。

對於北京解禁包括金酒在內等多家台企食品恢復輸陸，行政院與陸委會皆對此「正面看待」，希望北京不要再以食安監管之名，製造非關稅貿易障礙；至於台商呼籲恢復小三通，陸委會指出，將依這次春節專案整體執行情形及疫情 等情勢變化，進行滾動式檢討。

大陸前年4月公布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，要求全球輸銷大陸的食品生產、加工、貯存企業，自去年起皆須向大陸海關總署申請註冊。陸方去年6月起，陸續禁台灣石斑、白帶魚、竹筴魚輸入，大陸海關總署去年底並以註冊資料不完整為由，暫停台灣水產品及加工食品進口，包含金酒、台啤等多家指標性台企食品。

金酒是金門的重要產業，金酒遭禁輸陸後，衝擊金門經濟，金門縣長陳福海赴廈門與國台辦主任宋濤會面，國民黨 前主席洪秀柱前天到大陸會見台商，向宋濤轉達台商心聲。宋濤昨天宣布，海關總署核准金酒公司在華註冊編碼，可繼續出口大陸。

大陸國台辦發言人馬曉光昨透過新聞稿表示，近期包括金門酒廠在內的一些台灣企業向大陸主管部門提交及補充完善了相關註冊資料，「並通過中國國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典、金門縣長陳福海等有關人士和工商團體向大陸轉達訴求」，希望盡快獲得註冊，早日恢復對大陸的出口。

馬曉光稱，大陸對此高度重視並積極處理，經有關主管部門審核，對金門酒廠等符合要求的63家企業予以註冊或更新註冊資料，對不符合要求、暫時無法註冊的，也逐一說明具體原因。

台灣食藥署表示，接獲消息後便向大陸海關總署確認資料，但中方網站資料皆未更新，去函詢問，尚未獲得回應，無法掌握63家食品廠商名單，也不知哪些廠商通過註冊。