走了裴洛西 再來麥卡錫 新國安團隊如何接招？

美國眾議院議長麥卡錫。（美聯社）

內閣改組，國安團隊也同步調整。新國安團隊上任的第一個挑戰，就是美國眾議院議長麥卡錫 可能訪台的衝擊。媒體報導，美國國防部正為麥卡錫今年春天的出訪做規畫，其中包括可能的台灣行，這件事各方預期已久，現在似乎即將發生。

先看麥卡錫的政治盤算。麥卡錫當選議長，可說是千辛萬苦，他百般籌畫經營自己的勢力，而反中就是他最好的籌碼，不但在眾議院迅速設立了中國事務特別委員會，而且放出消息要訪問台灣，都在藉掀起事件，製造危機，贏得支持。他不在意訪台會對台海兩岸，甚至對拜登 政府造成什麼傷害，他要的首先是自己的鎂光燈和影響力。

拜登政府雖然不願意看到由於新議長訪台而引發台海情勢的動盪，但卻束手無策。之前與拜登同黨的前議長裴洛西都不甩白宮的勸告，更何況是不同黨的新議長？事實上，白宮發言人已表態不會阻撓。

至於中國大陸，共軍在去年8月裴洛西訪台後發動軍演，將台海情勢推到新的危險邊緣，外界稱為第四次台海危機。這次麥卡錫訪台，港媒引述大陸軍事專家的分析稱，共軍將會採取「更加全面、震撼的行動方式」，「借勢把反台獨軍事行動推向一個新的高度」。

可是這次議長訪台與上次有本質上的不同，對台海的衝擊也將有差異。

對美國拜登政府來說，麥卡錫是敵對黨的國會議長，隨著眾議院杯葛舉債上限，成立調查拜登的特別委員會，美國朝野對立將會升高，這個時候麥卡錫訪問台灣，就與裴洛西訪問時很不一樣。雖然出於對立法部門的尊重，拜登將指示軍方預作準備，但是未嘗不認為這是共和黨在逼迫拜登政府進入一場與北京 正面衝突的策略。

對台灣來說，現在蔡政府恐怕有點進退兩難，如果熱烈歡迎麥卡錫，可能會得罪拜登政府，但如果不歡迎，又會得罪主導眾議院的共和黨。

在去年裴洛西訪台之前，根據媒體報導，駐美代表蕭美琴曾在白宮暗示、台北指示之下，向議長辦公室委婉表示，此刻接待不適合，但在裴洛西堅持之下，只好同意。而既然眾院議長去年8月才來，現在是否還有必要這麼密集訪問？比起去年所付出的代價，評估之後，是否得不償失？

對大陸來說，之前對裴洛西訪台強烈反應，正是因為她與拜登都是民主黨，大陸不接受行政、立法各有獨立職權的說法，反而懷疑兩人是在扮黑白臉。現在共和黨議長要訪台，北京可以理解為，這是要讓白宮出醜，雖然不可接受，但是否要有更強烈的反應，包括大陸學者也有不同看法。

美國國務卿布林肯即將在2月5、6日訪問北京，這是華府與北京都期待的，希望藉著這次訪問，能夠落實去年11月峇里島拜習會的共識，中美雙方此刻都不希望節外生枝，也不希望共和黨籍議長規畫中的台灣行，把氣氛搞壞。

美國國家情報總監海恩斯最近表示，北京現階段仍較願意以和平手段，而非武力方式奪取台灣。問題是，如何保證北京不改變優先順序？看來這不是麥卡錫訪台的優先考量。眾院新成立的中國事務特別委員會甚至打算3月來台舉行聽證會，名為協助防衛台灣，卻不尊重我國主權，並為台海穩定增添變數。

值此國際敏感時刻，蔡政府必須察覺情勢已有不同。事實上，上次議長訪問並沒有替台灣帶來外交紅利，反而讓國內外警覺戰爭的風險；這次如果表錯情，反而連拜登政府都得罪了，這是剛上任的國安團隊，第一件要處理的國家安全挑戰，不可不慎。（取材自聯合報社論）