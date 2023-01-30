走了裴洛西 再來麥卡錫 新國安團隊如何接招？
內閣改組，國安團隊也同步調整。新國安團隊上任的第一個挑戰，就是美國眾議院議長麥卡錫可能訪台的衝擊。媒體報導，美國國防部正為麥卡錫今年春天的出訪做規畫，其中包括可能的台灣行，這件事各方預期已久，現在似乎即將發生。
先看麥卡錫的政治盤算。麥卡錫當選議長，可說是千辛萬苦，他百般籌畫經營自己的勢力，而反中就是他最好的籌碼，不但在眾議院迅速設立了中國事務特別委員會，而且放出消息要訪問台灣，都在藉掀起事件，製造危機，贏得支持。他不在意訪台會對台海兩岸，甚至對拜登政府造成什麼傷害，他要的首先是自己的鎂光燈和影響力。
拜登政府雖然不願意看到由於新議長訪台而引發台海情勢的動盪，但卻束手無策。之前與拜登同黨的前議長裴洛西都不甩白宮的勸告，更何況是不同黨的新議長？事實上，白宮發言人已表態不會阻撓。
至於中國大陸，共軍在去年8月裴洛西訪台後發動軍演，將台海情勢推到新的危險邊緣，外界稱為第四次台海危機。這次麥卡錫訪台，港媒引述大陸軍事專家的分析稱，共軍將會採取「更加全面、震撼的行動方式」，「借勢把反台獨軍事行動推向一個新的高度」。
可是這次議長訪台與上次有本質上的不同，對台海的衝擊也將有差異。
對美國拜登政府來說，麥卡錫是敵對黨的國會議長，隨著眾議院杯葛舉債上限，成立調查拜登的特別委員會，美國朝野對立將會升高，這個時候麥卡錫訪問台灣，就與裴洛西訪問時很不一樣。雖然出於對立法部門的尊重，拜登將指示軍方預作準備，但是未嘗不認為這是共和黨在逼迫拜登政府進入一場與北京正面衝突的策略。
對台灣來說，現在蔡政府恐怕有點進退兩難，如果熱烈歡迎麥卡錫，可能會得罪拜登政府，但如果不歡迎，又會得罪主導眾議院的共和黨。
在去年裴洛西訪台之前，根據媒體報導，駐美代表蕭美琴曾在白宮暗示、台北指示之下，向議長辦公室委婉表示，此刻接待不適合，但在裴洛西堅持之下，只好同意。而既然眾院議長去年8月才來，現在是否還有必要這麼密集訪問？比起去年所付出的代價，評估之後，是否得不償失？
對大陸來說，之前對裴洛西訪台強烈反應，正是因為她與拜登都是民主黨，大陸不接受行政、立法各有獨立職權的說法，反而懷疑兩人是在扮黑白臉。現在共和黨議長要訪台，北京可以理解為，這是要讓白宮出醜，雖然不可接受，但是否要有更強烈的反應，包括大陸學者也有不同看法。
美國國務卿布林肯即將在2月5、6日訪問北京，這是華府與北京都期待的，希望藉著這次訪問，能夠落實去年11月峇里島拜習會的共識，中美雙方此刻都不希望節外生枝，也不希望共和黨籍議長規畫中的台灣行，把氣氛搞壞。
美國國家情報總監海恩斯最近表示，北京現階段仍較願意以和平手段，而非武力方式奪取台灣。問題是，如何保證北京不改變優先順序？看來這不是麥卡錫訪台的優先考量。眾院新成立的中國事務特別委員會甚至打算3月來台舉行聽證會，名為協助防衛台灣，卻不尊重我國主權，並為台海穩定增添變數。
值此國際敏感時刻，蔡政府必須察覺情勢已有不同。事實上，上次議長訪問並沒有替台灣帶來外交紅利，反而讓國內外警覺戰爭的風險；這次如果表錯情，反而連拜登政府都得罪了，這是剛上任的國安團隊，第一件要處理的國家安全挑戰，不可不慎。（取材自聯合報社論）
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