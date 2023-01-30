台研判 共軍第一擊必先打台北

綜合研判共機在北部空域擾台趨勢，共軍 攻台一旦展開，除導彈攻擊外，必定先打台北，直接實施斬首行動並實施兩棲登陸。國軍去年起鴨子划水，全力強化北台防務。天弓三型防空飛彈進駐淡水河口只是開端。

早於前年開始，參謀本部就下令全面檢討轄區內淡水河防與防空火力，針對衛戍區三軍兵火力部署重新畫分。弓三進駐淡水河口，是這波兵力調動主力。當時國防部 就警覺，共機除頻繁於西南空域活動外，北部空防也面臨威脅。

國防部自去年8月共軍環台操演後，開始公布北部空域狀況，據國防部公布情資，統計今年1月共機擾台資訊，截至昨（29）日為止，有11天北部空域出現共機闖越海峽中線擾我空防的紀錄，機型、架次達到六型、約53架，其中不乏有攻擊編隊，都採取越過海峽中線後返回東面的舉措，不但明顯試探我防空，從架次與趨勢研判，也有逐漸施加壓力之勢。

空軍已陸續針對天弓三型防空飛彈在苗栗、桃園一線的專用基地重建工程陸續發包，但工程曠日廢時，又因疫情 與安全調查門檻，要準時完工恐怕有困難，所以目前東部、南部與北部陸續部署的弓三戰備部隊，部分借用友軍營區，部分進駐空軍已除役鷹式飛彈陣地。弓三屬機動型，全系統可因應戰備威脅四處部署。進駐淡水河口的弓三部隊，據信為621營第三連。

空軍在北海岸原在天龍陣地射控區與灰窰子營區發射陣地，分別部署固定式長白雷達與弓一、二型防空飛彈；天弓三型優先進駐淡水，而未前進天龍陣地，有可能是為保留天龍陣地長白雷達，持續維持弓一、二型防空飛彈運作；或者，天龍陣地將升級如「長山」相位陣列雷達，部署其他反制飛彈。

軍方研判，共機第一擊採取導彈攻勢後，就是繞越外島直接奪取北台，不以奪取外島為目標。

國軍去年起開始強化北台防務，去年漢光演習動員地空兵力，由作戰區統合三軍兵火力，全盤實施淡水河口反登陸、反突擊演練。對美採購Ｍ1Ａ2戰車、籌獲自製劍翔攻擊無人機遊蕩彈藥系統，都將部署北台，三芝海鋒大隊反艦飛彈基地目前也在整建中；且未經證實消息傳稱，陸軍兩棲營海龍蛙兵將回防進駐淡水河口。